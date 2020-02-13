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Аудитория WhatsApp возросла до 2 млрд пользователей

от Telekritika
От Telekritika 355
Главная Диджитал Аудитория WhatsApp возросла до 2 млрд пользователей

Компания отмечает стремительный рост с 2018 года.

Недавно компания в своем официальном блоге заявила, что количество пользователей мессенджера WhatsApp достигла 2 млрд.

В сообщении также сказано, что активный рост наблюдался с 2018 года. В период с 2018-го и до начала 2020-го аудитория выросла на 500 млн человек. Отметим, что в 2016 году мессенджером пользовались 1 млрд юзеров.

В блоге также сказано о важности шифрования пользовательских сообщений: «Каждое сообщение в WhatsApp по умолчанию защищено сквозным шифрованием. Это своего рода нераскрываемый цифровой замок, защищающий всю передаваемую по WhatsApp информацию и оберегающий вас от злоумышленников и хакеров».

Напомним: ранее стало известно, что Facebook планирует изменить названия Instagram и WhatsApp.

Фото: bbc.com

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