НовостиТВ

Apple TV+ продлит три своих сериала на второй сезон

от Telekritika
От Telekritika 164
Главная Новости Apple TV+ продлит три своих сериала на второй сезон

До этого компания продлила на второй сезон сериал «Утреннее шоу».

Компания Apple объявила, что продлевает на второй сезон сразу три своих шоу, запущенных в Apple TV+ 1 ноября. Речь идет о сериалах: «Видеть», «Дикинсон» и «Ради всего человечества». Об этом сообщил Hollywood Reporter.

Также известно, что сьемки вторых сезонов сериалов «Ради всего человечества» и «Дикинсон» уже стартовали.

Также издание пишет, что на фантастическую драму «Видеть» с Джейсоном Момоа заранее был заложен бюджет в $240 млн, что составляет почти четверть всего сериального бюджета Apple TV+.  Тем не менее Apple не раскрывает данные о пользователях сервиса. Компания поделилась лишь средним временем просмотра стриминга, которое составило более часа на пользователя.

Ранее стало известно, что в сериале «Утреннее шоу» будет 20 эпизодов и два сезона соответственно.

Напомним, 1 ноября запустился стриминговый сервис Apple TV+. Просмотр сериалов доступен с украинскими субтитрами (украинский дубляж или озвучка отсутствуют).

Фото: Apple TV+

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Twitter передал данные пользователей рекламодателям

09.10.2019

Поменялся день выхода реалити «Громада на мільйон. Спеціалісти»...

17.10.2019

Владимир Яценко и Анна Соболевская собираются основать новый...

21.10.2019

Элайджа Вуд и Дэниел Ноа собираются создать киновселенную...

08.11.2019

Суд снова отложил рассмотрение апелляции «Схем» о доступе...

05.11.2019

Оксана Петришин: «Мы боремся за зрителей хорошим отношением...

22.10.2019

Бородянский прокомментировал обнародование данных журналистов «Схем»

06.11.2019

Канал «Украина» анонсировал премьеру многосерийного фильма «Если ты...

10.10.2019

В отеле на Прикарпатье снова выявили трансляцию российских...

09.10.2019

Новость UaReview о том, что Порошенко стал совладельцем...

23.10.2019