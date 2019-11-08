Apple TV+ продлит три своих сериала на второй сезон

Компания Apple объявила, что продлевает на второй сезон сразу три своих шоу, запущенных в Apple TV+ 1 ноября. Речь идет о сериалах: «Видеть», «Дикинсон» и «Ради всего человечества». Об этом сообщил Hollywood Reporter.

Также известно, что сьемки вторых сезонов сериалов «Ради всего человечества» и «Дикинсон» уже стартовали.

Также издание пишет, что на фантастическую драму «Видеть» с Джейсоном Момоа заранее был заложен бюджет в $240 млн, что составляет почти четверть всего сериального бюджета Apple TV+. Тем не менее Apple не раскрывает данные о пользователях сервиса. Компания поделилась лишь средним временем просмотра стриминга, которое составило более часа на пользователя.

Ранее стало известно, что в сериале «Утреннее шоу» будет 20 эпизодов и два сезона соответственно.

Напомним, 1 ноября запустился стриминговый сервис Apple TV+. Просмотр сериалов доступен с украинскими субтитрами (украинский дубляж или озвучка отсутствуют).

Фото: Apple TV+

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