Apple TV+ опередил по абонбазе в США видеосервисы Hulu и Disney+

По числу пользователей Apple TV+ обогнал Hulu (31,8 млн подписчиков) и Disney+ (23,2 млн), пишет Digital TV Europe со ссылкой на данные Ampere Analysis.

Издание призывает относиться к указанным цифрам с осторожностью, поскольку большинство пользователей Apple TV+ получили годовую бесплатную подписку при покупке нового iPhone, iPad, Mac, Apple TV или iPod Touch после 10 сентября.

По мнению аналитиков, даже с учетом того, что многие пользователи Apple TV+ не платят за него, сервис демонстрирует «бурный успех». В этом и заключается смысл акции «купи любое устройство Apple, получи бесплатную подписку на сервис на год».

Напомним, абонентская база Netflix в 4 квартале 2019-го, согласно отчету компании, увеличилась на 8,8 млн пользователей (из них 420 тыс. – из США). На данный момент на сервис подписано более 167 млн ​​человек, наибольший рост стриминг показал в Европе, на Среднем Востоке и Азии, получив 3,3 млн подписчиков.

Фото: pixabay

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