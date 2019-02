🗞 Apple создает «Netflix для новостей»

Apple планирует запустить платный новостной сервис, который американские СМИ назвали «Netflix для новостей». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Предполагается, что, подписавшись на сервис, пользователи получат доступ к материалам от различных СМИ, в том числе к платным. По данным газеты, сервис появится на базе приложения Apple News. Подписка будет стоить $10 в месяц, но цена может измениться.

Компания уже предупредила некоторые американские СМИ о своих намерениях. Половину доходов от сервиса техногигант планирует распределять среди поставщиков новостей.

Эта идея не понравилась некоторым крупным издательствам, утверждает газета. Например, The New York Times и The Washington Post отказались предоставлять свой контент для новостного сервиса Apple. Также среди недовольных условиями компании оказалась и WSJ. Ключевая их претензия – слишком низкая стоимость подписки, отмечает издание.

Будет ли сервис работать в других странах, кроме США, пока неизвестно.

Напомним, этой весной Apple планирует запустить стриминговый видеосервис.

Фото: pixabay