🗞 Apple создает «Netflix для новостей»
НовостиСМИ

🗞 Apple создает «Netflix для новостей»

от Telekritika
От Telekritika 14
Главная Новости 🗞 Apple создает «Netflix для новостей»

Компания собирается запустить платный новостной сервис на базе приложения Apple News.

Apple планирует запустить платный новостной сервис, который американские СМИ назвали «Netflix для новостей». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Предполагается, что, подписавшись на сервис, пользователи получат доступ к материалам от различных СМИ, в том числе к платным. По данным газеты, сервис появится на базе приложения Apple News. Подписка будет стоить $10 в месяц, но цена может измениться.

Компания уже предупредила некоторые американские СМИ о своих намерениях. Половину доходов от сервиса техногигант планирует распределять среди поставщиков новостей.

Эта идея не понравилась некоторым крупным издательствам, утверждает газета. Например, The New York Times и The Washington Post отказались предоставлять свой контент для новостного сервиса Apple. Также среди недовольных условиями компании оказалась и WSJ. Ключевая их претензия слишком низкая стоимость подписки, отмечает издание.

Будет ли сервис работать в других странах, кроме США, пока неизвестно.

Напомним, этой весной Apple планирует запустить стриминговый видеосервис.

Фото: pixabay

Вас так же может заинтересовать

Секретные способы поиска телефонов

23.02.2017

Подсчитано: сервис Instagram за шесть лет подорожал в...

26.06.2018

Специалисты: найден новый способ шпионажа через веб-камеру компьютера

30.08.2018

Walt Disney Company: $23,8 млрд на контент в...

06.02.2019

$10 млн грантов для «Общественного». Стал известен полный...

05.02.2019

Страховой депозит и франшиза при аренде автомобиля

02.11.2017

Вакансии недели: «Новое время», «Футбол» и Центр информации...

07.05.2018

Провокации и споры: как прошла конференция ОБСЕ по...

29.06.2018

Известная британская газета становится таблоидом

15.01.2018

Чудо-женщина отказалась вести Евровидение-2019

29.05.2018
FacebookTwitter
0