«Антисоциальные» сети становятся трендом — исследование

Приложения, обеспечивающие приватность сообщений, становятся все популярнее. Молодые люди в возрасте до 30-ти лет активно используют Threads, Community и Text Rex, если хотят отбсудить что-либо с друзьями и коллегами, или же получить информацию от профи, передает Harvard Business Review.

Согласно результатам опроса ZAK, проведенном среди американской молодежи в 2019 году, 60% респондентов в возрасте до 30 лет, заявили, что предпочитают общаться в «личке», а не на форумах и в новостных лентах. Они также отметили, что сообщения в приватных группах дает им возможность высказываться открыто.

Также, согласно опросу ZAK, 38% людей в возрасте до 30 лет используют Facebook только в качестве мессенджера для личных сообщений. Пользуется популярностью и Threads от Instagram. Это приложение обеспечивает приватность пользователей и дает им возможность быстрого обмена текстовыми, аудио- и видеосообщениями с близкими и друзьями.

Приложения Community и Text Rex тоже востребованы. Первое позволяет знаменитостям спокойно общаться со своими поклонниками, создавая закрытые группы, второе помогает рестораторам давать рекомендации для зарегистрированных гурманов. И все это без рекламы и вмешательства третьих сторон.

Однако бренды также могут регистрировать аккаунты и напрямую общаться со своими клиентами. Так, в Community завели свои страницы марки MadHappy, APL и Beautycon.

Какой вывод могут сделать для себя маркетологи и медийщики? Не стоит помещать рекламные плакаты на каждом углу и вещать из любого утюга. Если вы хотите понять привычки своих потребителей, — создайте отдельный канал для общения с ними. Это тренд.

Напомним: ранее стало известно, что YouTube закрывает классический интерфейс.

Фото: unsplash

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