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Аннексированный Крым полностью останется без аналогового телевидения в конце года

от Telekritika
От Telekritika 551
Главная Новости Аннексированный Крым полностью останется без аналогового телевидения в конце года

Местные «власти» обещают до конца года держать в «аналоге» три местных телеканала.  

14 октября оккупационные власти Крыма перевели полуостров на цифровое вещание в рамках российской четвертой волны отключения эфирного «аналога». В этот день также на «цифру» перешли еще 19 регионов Российской Федерации. В эфирном аналоге до конца года останется три местных вещателя, местные «власти» начинают демонтаж аналогового оборудования. Об этом пишет «Крымское информационное агентство» со ссылкой на так называемого «министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым» Сергея Зырянова.

Местный оператор цифрового ТВ – российская государственная компания РТРС, начинает демонтаж аналогового оборудования. До конца года в крымском «аналоге» будут вещать три местных телеканала, созданные после аннексии полуострова: «Первый Крымский», «Крым 24» и крымскотатарский «Миллет» (позиционируется местными «властями» как общественная крымскотатарская телерадиокомпания).

Издание также ссылается на директора местного филиала РТРС Геннадия Гордеева, который рассказал, что за первый день после отключения «аналога» РТРС приняла в работу 8 жалоб из так называемого «Центра оперативного реагирования», осталось обработать 3 заявки. Уточняется, что количество звонков на круглосуточную горячую линию снизилось. По данным на 22 октября, всего было принято 233 звонка, из них была оформлена 71 заявка, их исполнят в скором времени.

Как сообщалось, Минкомсвязь РФ в феврале представила список населенных пунктов, которые не будут охвачены цифровым эфирным наземным вещанием, в перечне было 166 населенных пунктов на аннексированном полуострове, не охваченных эфирной цифрой.

Отметим, Украина в прошлом году после перехода 1 сентября на цифровое вещание сохранила аналоговое вещание на юге Херсонской области (через вышки в Чонгаре и Чаплинке) для вещания на северную часть Крыма.

Напомним, в крымской «цифре» работает 28 телеканалов, распределенных на три мультиплекса. Ее «рестарт» произошел после аннексии полуострова и так называемой национализации объектов украинского Концерна РРТ. Оператором местной цифры, как и аналога, стала государственная Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) – ее филиал «РТПЦ Республики Крым» был создан на базе захваченного филиала КРРТ (Крымский РТПЦ). У компании «Зеонбуд» в Крыму было 18 передающих станций, они вошли в РТРС. Глава филиала – Геннадий Гордеев – ранее работал главным инженером в крымском филиале украинского Концерна РРТ; его заместитель Валерий Фадеев – бывший украинский военный, изменивший украинской присяге; еще один заместитель – Владимир Романько, до оккупации он был замглавы крымского филиала Украинского государственного центра радиочастот.

Фото: «Радио Свобода»

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