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Андрей Партыка обещает скидку 20% для размещения первых пяти кампаний сравнительной рекламы

от Telekritika
От Telekritika 1069
Главная Новости Андрей Партыка обещает скидку 20% для размещения первых пяти кампаний сравнительной рекламы

В сейлере Ocean Media надеются, что это будет стимулировать рекламодателей снимать такие ролики.

Телевизионный сейлз-хауз Ocean Media объявил о введении специальных ценовых стимулов для сравнительной рекламы. Первые 5 рекламных кампаний по сравнительной рекламе получат гарантированную 20% скидку. Об этом сообщает пресс-служба Ocean Media.

Под скидкой 20% имеются в виду первые 5 рекламных кампаний сравнительной рекламы в течение года с даты старта. Такое заявление генеральный директор Ocean Media Андрей Партыка сделал 14 февраля, выступая на конференции «Фармпогляд-2020».

«Первопроходцы получат достойное вознаграждение, – отметил Андрей Партыка. – Сравнительная реклама чрезвычайно эффективна. Она, как правило, очень интересна зрителям, имеет все признаки вирусной и эффективно стимулирует продажи за счет миграции потребителей между брендами».

Также Андрей Партыка отметил, что определенный консерватизм украинских рекламодателей по использованию сравнительной рекламы объясняется отсутствием практического опыта в этой сфере, а также двусмысленностью определенных формулировок, которые недавно появились в законе «О рекламе».

«Никто не хочет рисковать первым. Все хотят ознакомиться с практическими кейсами. Но тот, кто начнет первым, выигрывает дважды: благодаря достаточно весомой ценовой скидке на рекламу, и от роста продаж своего товара», – добавляет Андрей Партыка.

Напомним, 11 декабря 2019 вступили в силу законодательные нормы по гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза. Согласно закону, в рекламе разрешается использовать изображения или ссылки на товар, торговые марки, другие обозначения, под которыми выпускается товар, коммерческое (фирменное) наименование конкурента. В то же время запрещается сравнительная реклама, которая имеет признаки нечестной предпринимательской практики, недобросовестной конкуренции, вводит потребителей в заблуждение.

Фото: Александра Йорк

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