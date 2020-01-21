Американские локальные СМИ призвали Конгресс урезонить Google и Facebook

Локальные СМИ в США отмечают устойчивый спад доходов от печатной рекламы. Причиной этого спада они называют технологичных гигантов Google и Facebook, которые получают сверхприбыль от диджитальной рекламы, а все заработанное вкладывают в развитие своих платформ, создание и распространение контента, передает seattletimes.com.

В итоге американские СМИ призвали Конгресс исправить данную ситуацию, устранив дисбаланс в доходах от продажи рекламы.

Как отмечает издание seattletimes.com, более всего страдает локальная печатная пресса: во многих городах закрываются местные газеты. Конечно, факторов, приведших к таким последствиям, несколько: медленная адаптация индустрии к digital, быстрый рост популярности соцсетей, откуда теперь люди получают новости, и, конечно, захват рынка такими гигантами, как Google и Facebook, формирующими коалицию под названием Big Tech.

Однако локальным медиа стоит быть осторожными: в попытке якобы помочь им крупные медиакорпорации могут начать кооперироваться между собой, что приведет к формированию Big Media, укреплению их позиции и усилению власти над местными СМИ. Крупные корпорации типа NewsCorp и Comcast вполне могут возглавить такой себе «медиакартель», который будет действовать в противовес Big Tech. В итоге, оказавшись меж двух огней — Big Tech и Big Media — локальные СМИ рискуют исчезнуть вовсе, потеряв аудиторию, рекламодателей и, в конце концов, голос.

Так каким же образом можно разрешить эту проблему? Журналисты seattletimes.com считают, что тут не обойтись без разработки антимонопольного законодательства, которое урегулировало бы переговорный процесс между Big Media, Big Tech и местными СМИ.

Напомним: ранее стало известно, что Украина заняла второе место среди стран с самым дешевым интернетом.

Фото: Unsplsh

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!