Украина на втором месте среди стран с самым дешевым интернетом – исследование

Украина заняла второе место среди стран с самым дешевым интернетом, согласно исследованию британской консалтинговой компании BDRC Continental совместно с провайдером Cable.co.uk.

В рейтинг вошли 206 стран. Для проведения аналитики использовались данные 3000 тарифных планов за период с 28 ноября 2019 по 8 января 2020 года.

В топ-4 вошли: Сирия, Украина, Россия и Румыния. По данным исследования широкополосная связь в Украине быстрая и дешевая, хотя охват все еще относительно низок – лишь около половины населения страны имеет доступ к интернету по сравнению с 90% в Великобритании.

Что касается стоимости – средний чек на интернет в Украине составляет $6,64 в месяц. Тем не менее в 2018 году услуга была дешевле на $1,64, что делало Украину страной с самым дешевым интернетом.

Напомним, ранее на заседании Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы были оглашены данные исследований интернет-аудитории Украины за декабрь 2019 год.

Фото: Unsplsh

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