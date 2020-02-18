Американец Макс Браун создал smart-газету в честь The New York Times

Американец Макс Браун, сконструировал «умный» экран и назвал его Paper («Газета»). Ежедневно этот гаджет демонстрирует первую полосу свежего выпуска The New York Times, передает inputmag.com.

Макс занимает должность технического директора Google Everyday Robots (принадлежит компании Alphabet). Свое детище он посвятил изданию The New York Times. Работает устройство довольно просто: автоматически загружает первую полосу NYT в PDF-формате и отображает ее на дисплее. Интересно, что Paper не предполагает никакого интерактива — вы не сможете скопировать фрагмент текста или поделиться статьей с друзьями в соцсетях. Вы сможете просто прочесть самые свежие и главные новости. Так что гаджет несет чисто информативную и декоративную функции.

А состоит он из таких компонентов: дисплея диагональю 31,2 дюйма, работающего на основе технологии e-ink, и системной платы V5 с модулем Wi-Fi, отвечающей за загрузку свежего номера газеты и обновление изображения на экране. «Мозгом» гаджета является ОС Linux, доработанная Максом Брауном при помощи Bash, Python и кросс-компилятора C. Держащая конструкция сделана из акрила, бетона и металлической сетки. Питание обеспечивает шнур от колонки Google Home Max.

Напомним: ранее стало известно, что The Guardian планирует привлечь 2 млн платных подписчиков при помощи кроссвордов.

Фото: braun.fyi

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!