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The Guardian планирует привлечь 2 млн платных подписчиков при помощи кроссвордов

от Telekritika
От Telekritika 875
Главная Диджитал The Guardian планирует привлечь 2 млн платных подписчиков при помощи кроссвордов

Медиа запустило приложение Guardian Puzzles.

The Guardian и The Observer запустили приложение Guardian Puzzles, содержащее с кроссворды и головоломки. Таким образом медиа хотят привлечь новых пользователей.

Медиа предлагают два варианта подписки — за $4,5 в месяц, или $42,8 за год, подписчики будут получать по 15 новых кроссвордов и головоломок «судоку» в неделю, а также будут иметь доступ к 15 тыс. головоломок из архива The Guardian. Также известно, что приложение доступно для iOS- и Android-устройств.

В сообщении паблишера отмечается, что Guardian Puzzles — один из способов привлечь 2 млн пользователей к 2022 году. Также в The Guardian акцентируют, что более 50% выручки компания получает от подписок читателей.

Отметим, что такой подход в развитии диджитальных продуктов является довольно успешным. Как сообщалось ранее, в период с 2016 по 2019 год digital-продукты NYT Cooking и NYT Crossword принесли The New York Times 1 млн платных подписчиков и помогли увеличить доходность до $800 млн (итоги 2019 года). Также напомним, что в 2019 году The Wall Street Journal отмечало, что головоломки помогают сократить отток пользователей.

Согласно экспертному мнению журналистов Digiday, медиа обращаются к головоломкам, поскольку создание такого контента не требует больших затрат и помогает повысить лояльность аудитории.

Фото: uk.wikipedia.org

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