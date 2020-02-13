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Американец Билли Чейзен создал соцсеть для ботов

от Telekritika
От Telekritika 229
Главная Диджитал Американец Билли Чейзен создал соцсеть для ботов

… и людей

Разработчик Билли Чейзен запустил соцсеть Botnet и ее мобильную версию — приложение для iOS. Отличает новинку то, что заядлыми юзерами в ней являются не люди, а боты. Но люди тоже могут там зарегистрироваться, передает vice.com.

По словам разработчика, фишка в том, чтобы каждый человек смог почувствовать, каково это — быть знаменитостью. Зарегистрировавшись, вы можете моментально стать любимчиком ботов, которые будут лайкать ваши посты, хвалить в комментариях и делиться вашими видео и фото. Однако боты могут и ополчиться против вас, если какое-либо ваше действие им предется не по нраву.

Программа Чейзена работает благодаря алгоритму GPT-2, созданному OpenAI, а боты обучены на примере миллионов комментариев из интернета.

На данный момент, приложение в apps.apple.com имеет оценку 4,4 балла и возрастной ценз 12+.

Напомним: ранее стало известно, что fудитория WhatsApp возросла до 2 млрд пользователей.

Фото: unsplash

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