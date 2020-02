Amazon, Apple и HBO открывают представительства недалеко от Голливуда

Amazon.com Inc., Apple Inc. и принадлежащий компании AT&T Inc. HBO переезжают в обширные офисные и производственные помещения в Южной Калифорнии, расширяя свою кино-и телевизионную деятельность, чтобы конкурировать с Netflix, сообщает Bloomberg.

Конкуренты Netflix строят свои штабы, чтобы использовать масштабные ресурсы округа Лос-Анджелес в индустрии развлечений. Сам Netflix расширяется в самом сердце Голливуда, примерно в 8 милях к северо-востоку от Калвер-Сити. Девелоперы вложили миллиарды собственных средств в это место, превратив стареющие промышленные громады в гладкое креативное пространство.

«Богатое наследие» Калвер-Сити в кинематографе и его расположение — примерно в получасе езды от центра Лос-Анджелеса и менее чем в 20 минутах езды от аэропорта — были большим преимуществом. «Было интересно наблюдать за тем, что происходило там в течение последних 24-36 месяцев, — рассказал Льюис Хорн (Lewis Horne), президент подразделения Pacific Southwest по посредничеству в коммерческой недвижимости компании CBRE Group Inc. — Мы наблюдаем экспоненциальный рост».

Amazon Studios арендует почти весь комплекс Culver Studios площадью 720 тысяч квадратных футов (67 тысяч квадратных метров), как только он будет завершен в следующем году, и уже заняла все офисные помещения соседних Culver Steps, недавно завершенной многофункциональной разработки Hackman Capital Partners.

Apple арендует 128 тысяч квадратных футов для своего подразделения контента в новом комплексе, разработанном LPC West и Clarion Partners. Apple уже разместила сотрудников в Калвер-Сити для работы над своими сервисами TV+ video, Apple Music, Apple Podcasts, Beats By Dre headphones и некоторыми аппаратными и программными разработками.

Новые площади HBO — 240 тысяч квадратных футов — будут расположены в Ivy Station, многофункциональном комплексе Lowe и AECOM-Canyon Partners, который планируется завершить в этом году.



Отмечается, что стримерам необходимо быть там, где живут и работают писатели, продюсеры и другие творческие специалисты.

