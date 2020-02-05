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Алексей Мустафин начал работать на Espreso.TV

от Telekritika
От Telekritika 645
Главная Новости Алексей Мустафин начал работать на Espreso.TV

Информации о должности Мустафина пока нет.

Медиаэксперт Алексей Мустафин 31 января сообщил на своей странице в Facebook, что начал работать на Espreso.TV.

В комментарии для «Телекритики» Мустафин сказал, что даст более подробную информацию после официального заявления канала. 

На канале «Еспресо» «Телекритике» сообщили, что должность Мустафина официально будет объявлена прессе на следующей неделе.

Алексей Мустафин ранее был генеральным директором телеканала «Мега», генпродюсером «Медиа Группы Украина», а также работал заместителем председателя правления по информационному вещанию телеканала СТБ, главным редактором, управляющим программы новостей «Окна».

Напомним, ранее продюсер проектов СТБ Мирослав Домалевский уволился из StarLightMedia.

Фото: Громадське радіо

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