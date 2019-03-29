🔥 Александр Ткаченко обратился с открытым письмом к президенту

В своем Facebook Александр Ткаченко требует от Петра Порошенко доказательств запугивания журналистов «1+1» и сообщает о желание подать на него в суд. «Господин президент, вижу, вы на этой неделе открыто обеспокоились судьбой канала «1+1». Говорите, вам жаль наших запуганных журналистов. Знаете, не надо нас жалеть. Лучше отцепитесь», – обратился он к Порошенко.

По словам Ткаченко, в 2014 году Порошенко просил «1+1» поддержать его на выборах, а затем пытался «получить контроль над каналом – преимущественно методами давления и шантажа». «Сейчас вы почему-то решили, что журналисты на “Плюсах” – запуганы. Буду вам признателен, если приведете примеры. А если их не будет – собираюсь подать на вас иск в суд за манипуляции общественным мнением и давление на независимые СМИ. Фактов у меня достаточно», – заявил гендиректор канала.

«Мне искренне жаль всех тех, кого я раньше называл коллегами с каналов, которые так “искренне” рассказывают “правду от Порошенко” – “5-й” и “Прямой”. И во что их превратила ваша так называемая редакционная политика, и до какой бездны вы пытаетесь опустить другие СМИ и блогеров – где деньгами, где циничной игрой на чувстве патриотизма. Вашего патриотизма, который позволил вам стать еще богаче во время кризиса в стране, которую вы еще возглавляете», – добавил он.

«Хочу вас заверить: реванша возвращения властного контроля над СМИ – не будет», – резюмировал Александр Ткаченко.

Звернення до П.Порошенка.Пане Президенте,Бачу ви останнього тижня відкрито занепокоїлися долею каналу 1+1. Кажете,... Опубліковано Александром Ткаченком Пʼятниця, 29 березня 2019 р.

Коллектив «Украинских сенсаций» также обратился с открытым заявлением, в котором оценивает действия президента как «наступление на свободу слова», а иск в суд – «первым шагом к уничтожению независимого от президента СМИ». Они также просят Петра Порошенко прокомментировать изложенные в программе факты и акцентируют на том, что в данной программе «не журналисты “1+1” озвучивают обвинения, а оппоненты президента». Журналисты «Украинских сенсаций» утверждают, что президент имеет «серьезные намерения “дерзко и быстро разобраться с 1+1”».

Напомним, Петр Порошенко 25 марта заявил, что подает в суд на телеканал «1+1» за «черный пиар» и ложные сведения о нем. 23 марта на «1+1» вышел выпуск «Украинских сенсаций» о том, что у экс-нардепа Александра Онищенко есть доказательства причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытке перекупить телеканал «112 Украина», финансовым сделкам и высоким прибылям от бизнеса в России, упоминался скандал с «Укроборонпромом», в котором фигурировал сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский. Кроме того, говорилось также о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата.

Отметим, что в команде Петра Порошенко сегодня сообщили, что собрались судиться с программой «Схемы». Выпуск о коррупции в энергетике, который вышел 28 марта на общественном телеканале «UA:Перший», был назван черным предвыборным пиаром, и заявлено, что фигурант расследования – замглавы БПП и бизнес-партнер президента Игорь Кононенко – готовит иск в зарубежный суд против «Радио Свобода», которое производит программу «Схемы».

Фото: лига.нет