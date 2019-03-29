У Порошенко подают иск к «Радио Свобода» за материал «Схем» о коррупции в энергетики

Об этом рассказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев в ходе брифинга в пятницу, передает «Украинская правда».

«Мы ценим работу журналистов, особенно журналистов-расследователей, но мы не считаем себя клиническими идиотами, когда за два дня до выборов появляются подобные расследования, что не является какой-то случайностью или стечением обстоятельств», – заявил Медведев.

По его словам, расследование программы «Схемы», опубликованное накануне – это грязная предвыборная технология и черный пиар, как и «все расследования последних времен». «Особенно, когда за расследование выдается банальный слив информации от одного из правоохранительных органов. Еще и по несвежему, которое было несколько лет назад, делу. Насколько я знаю, на сленге правоохранительных органов такие дела называются “висяками”», – отметил представитель штаба.

Медведев сообщил, что ближайший соратник Порошенко Игорь Кононенко, которого упоминали в расследовании, намерен подать в суд на «Радио Свобода». «Он считает распространенную информацию недостоверной, а также изготовленной с грубым нарушением журналистских стандартов. Соответственно, он принял решение в ближайшее время подать иск в суд на “Радио Свобода”», – рассказал советник президента.

«Хотел бы подчеркнуть, что этот иск будет не в украинский суд, а в зарубежный суд. И, насколько мне известно, Кононенко имел определенный разговор с Грэмом Аткинсом и Грэм согласился представлять его интересы в организации этого судебного иска», – добавил он.

В свою очередь британский адвокат, который также присутствовал на брифинге, подтвердил, что разговаривал с Кононенко и согласился представлять его интересы. Он отметил, что имеет большой опыт в сфере обвинений в дезинформации по политическим делам и планирует собрать мощную команду юристов в Великобритании для того, чтобы восстановить репутацию Кононенко по этому делу.

Отметим, что 28 марта в программе «Схемы» были обнародованы факты об Игоре Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике. Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.

Напомним, британская корпорация BBC извинилась перед Петром Порошенко и согласилась выплатить компенсацию в размере 160 тысяч фунтов стерлингов за материал, вышедший в мае 2018 года, о том, что сторона Порошенко платила за его встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Фото: Радио Свобода