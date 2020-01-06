Российскому актеру Добронравову разрешен въезд в Украину – СБУ

Служба безопасности Украины подтвердила, что в июне 2019 года сняла запрет на въезд в Украину актеру сериала «Сваты» Федору Добронравову. Об этом пишут «Крым.Реалии» со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

По ее словам, запрет был снят по решению суда в июне 2019 года. Также она уточнила, что решение суда было принято еще в марте 2019 года.

Напомним, 22 ноября 2017 года СБУ запретила въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову. Он публично поддерживает аннексию Крыма, посещал оккупированный полуостров и делал антиукраинские высказывания. 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны «Сватов».

27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности, сериала «Сваты». Таким образом, суд удовлетворил иск телеканала «1+1» (ООО «Телерадіокомпанія “Студія 1+1”») и ООО «Киноквартал». 15 мая пресс-служба Шестого апелляционного административного суда Киева сообщила, что отклонила апелляцию СБУ и Госкино, которая касалась решения Окружного админсуда по делу о сериале «Сваты».

Напомним, в начале января 2020-го в сети появились слухи о смерти Федора Добронравова, которые оказались фейком.

Фото: glavred

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