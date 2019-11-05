Airbnb запустила поддержку украинского языка

Платформа по аренде жилья Airbnb запустила версию своего сайта на 31 новом языке, в частности — на украинском. Об этом сообщает сайт Fast Company.

«В Airbnb объявили, что удваивают число языков, поддерживаемых платформой, — с 31 до 62. Благодаря поддержке 62 языков Airbnb заявляет, что сделает платформу еще более доступной для более чем 4 млрд носителей этих языков», — сказано в сообщении.

Компания считает, что поддержка новых языков не только облегчит людям бронирование номеров на Airbnb, но и предоставит экономические возможности в новых регионах для владельцев жилья.

Напомним, в апреле сообщалось, что Airbnb намерена запустить несколько собственных шоу (мини-сериал и документальные фильмов о путешествиях, а также шоу с участием пользователей сервиса). Ранее Airbnb работала над серией документальных фильмов Home об уникальных домах по всему миру для потокового сервиса Apple. В апреле 2019 года компания объявила о премьере документального фильма Gay Chorus Deep South о гей-хоре из Сан-Франциско, который гастролирует по южным штатам США.

Среди медиаактивов у Airbnb есть журнал о путешествиях, который выпускает издательство Hearst с мая 2017 года. Он выходит шесть раз в год и стоит $5,99 за номер.

Фото: pixabay

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