ДиджиталНовости

Airbnb запустила поддержку украинского языка

от Telekritika
От Telekritika 399
Главная Диджитал Airbnb запустила поддержку украинского языка

Количество языковых версий платформы выросло в два раза – с 31 до 62.

Платформа по аренде жилья Airbnb запустила версию своего сайта на 31 новом языке, в частности — на украинском. Об этом сообщает сайт Fast Company.

«В Airbnb объявили, что удваивают число языков, поддерживаемых платформой, — с 31 до 62. Благодаря поддержке 62 языков Airbnb заявляет, что сделает платформу еще более доступной для более чем 4 млрд носителей этих языков», — сказано в сообщении.

Airbnb по-украински, Airbnb українською

Скриншот Airbnb

Компания считает, что поддержка новых языков не только облегчит людям бронирование номеров на Airbnb, но и предоставит экономические возможности в новых регионах для владельцев жилья.

Напомним, в апреле сообщалось, что Airbnb намерена запустить несколько собственных шоу (мини-сериал и документальные фильмов о путешествиях, а также шоу с участием пользователей сервиса). Ранее Airbnb работала над серией документальных фильмов Home об уникальных домах по всему миру для потокового сервиса Apple. В апреле 2019 года компания объявила о премьере документального фильма Gay Chorus Deep South о гей-хоре из Сан-Франциско, который гастролирует по южным штатам США.

Среди медиаактивов у Airbnb есть журнал о путешествиях, который выпускает издательство Hearst с мая 2017 года. Он выходит шесть раз в год и стоит $5,99 за номер.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Британский HuffPost закрывает раздел с блогами

17.07.2019

Знакомые все лица: стали известны имена судей нового...

12.06.2018

? Долгосрочная инвестиция: первые отзывы о финале «Мстителей»

23.04.2019

Иногда они возвращаются снова: группа The Backstreet Boys...

17.05.2018

«Правила выживания» в Украине от «Интера»

05.11.2018

Премьера «Инспектор. Города» с Владимиром Остапчуком стартует 23...

17.01.2018

Ясновидящий прочитал интимные мысли британской ведущей

13.03.2018

«Был в сети 15 минут назад»: как защититься...

23.05.2018

Дэвид Бирн исполнил песни Дэвида Боуи и Мадонны...

21.01.2018

Facebook будет проверять фото и видео на фейки

14.09.2018