🎞 Airbnb хочет снимать собственный контент для путешественников
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🎞 Airbnb хочет снимать собственный контент для путешественников

от Telekritika
От Telekritika 39
Главная Интернет 🎞 Airbnb хочет снимать собственный контент для путешественников

Рассматриваются идеи создания мини-сериалов и документальных фильмов о путешествиях, а также шоу с участием пользователей сервиса.

Сервис аренды жилья Airbnb планирует разработать несколько собственных шоу, чтобы подвигнуть потенциальных клиентов больше путешествовать. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Это направление продвигает сооснователь и CEO Airbnb Брайан Чески, рассказали собеседники агентства. Он намерен создать студию, которая будет снимать шоу и фильмы. Чески считает, что создание креативного контента важно для Airbnb, даже если экономическое обоснование этой работы не до конца ясно, отмечают источники.

По данным Reuters, Airbnb рассматривает идею создания мини-сериалов и документальных фильмов о путешествиях, а также шоу с участием пользователей сервиса как минимум в течение трех последних лет. Компания обсуждает как работу со студиями, так и запуск собственной площадки.

Airbnb работала над серией документальных фильмов Home об уникальных домах по всему миру для потокового сервиса Apple. В апреле 2019 года компания объявила о премьере документального фильма Gay Chorus Deep South о гей-хоре из Сан-Франциско, который гастролирует по южным штатам США, – сервис профинансировал проект.

В Airbnb подтвердили, что рассматривают возможность трансляции фильмов и шоу через свое приложение и другие платформы, не уточняя подробностей. Пока компания находится на стадии исследования и разработок.

Среди медиаактивов у Airbnb есть журнал, который выпускает издательство Hearst с мая 2017 года. Он выходит шесть раз в год и стоит $5,99 за номер.

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