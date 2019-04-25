🎞 Airbnb хочет снимать собственный контент для путешественников

Сервис аренды жилья Airbnb планирует разработать несколько собственных шоу, чтобы подвигнуть потенциальных клиентов больше путешествовать. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Это направление продвигает сооснователь и CEO Airbnb Брайан Чески, рассказали собеседники агентства. Он намерен создать студию, которая будет снимать шоу и фильмы. Чески считает, что создание креативного контента важно для Airbnb, даже если экономическое обоснование этой работы не до конца ясно, отмечают источники.

По данным Reuters, Airbnb рассматривает идею создания мини-сериалов и документальных фильмов о путешествиях, а также шоу с участием пользователей сервиса как минимум в течение трех последних лет. Компания обсуждает как работу со студиями, так и запуск собственной площадки.

Airbnb работала над серией документальных фильмов Home об уникальных домах по всему миру для потокового сервиса Apple. В апреле 2019 года компания объявила о премьере документального фильма Gay Chorus Deep South о гей-хоре из Сан-Франциско, который гастролирует по южным штатам США, – сервис профинансировал проект.

В Airbnb подтвердили, что рассматривают возможность трансляции фильмов и шоу через свое приложение и другие платформы, не уточняя подробностей. Пока компания находится на стадии исследования и разработок.

Среди медиаактивов у Airbnb есть журнал, который выпускает издательство Hearst с мая 2017 года. Он выходит шесть раз в год и стоит $5,99 за номер.