📢 «95-й квартал» после «Интера» мог перейти в холдинг StarLightMedia

«Студия Квартал 95» после ухода с «Интера» в 2012-м, кроме «1+1 медиа» получила также предложение о сотрудничестве от StarLightMedia Виктора Пинчука. Об этом сообщил творческий руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский на встрече с руководством Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей (СУП), что прошла 18 марта, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, после ухода с «Интера» кроме телегруппы Игоря Коломойского он получил предложение от телегруппы Виктора Пинчука. «Условия были выгоднее у "Плюсов"», – сказал Владимир Зеленский, указав что это была единственная причина выбора «1+1». Он открестился от связи с Игорем Коломойским, сообщив, что его отношения с каналом «1+1» регулируются контрактом на продажу контента. Сегодня потребителем примерно 80% контента «Судии Квартал 95» является «1+1 медиа», хотя часть продуктов идет и на других каналах, например, «Новом канале» или канале «Украина».

Он пояснил, что на телеканале «Интер» студия почти не имела прав на продукты, которые производила, продавая их вместе, тогда как в сотрудничестве с «1+1» партнеры делятся правами в соотношении 50 на 50. «Есть много продуктов, которые мы произвели за деньги «1+1», и делимся и … будем делиться прибылью», – добавил Владимир Зеленский. Он уточнил, что выкупил у «Интера» права на продукты «Квартала 95», «потому что они стали играться в какие-то политические игры…».

Совладелец «Квартала 95» напомнил, что в свое время управлял шестью каналами группы «Интер», в том числе каналом «Интер», и его укоряли, что он, мол, является человеком Дмитрия Фирташа и Виктора Януковича, «потому что они контролировали этот канал в разных пропорциях». Владимир Зеленский подчеркнул, что сделал «Интер» «первой кнопкой страны», но ушел из этой телевизионной группы, потому что «там было некое влияние на новостную политику».

Владимир Зеленский также сообщил о наличии у него «хорошего решения» для исправления ситуации на телевизионном рынке страны, где ключевые каналы принадлежат олигархам, имеющим возможность влиять на их новостную политику. В понимания Зеленского они перестанут влиять на новости, когда их каналы начнут зарабатывать: «У нас пять олигархов владеют пятью группами телевизионных каналов, и ничего с этим мы пока не можем сделать. Хотя у нас есть хорошее решение как их всех превратить в портфельных инвесторов, чтобы они не влияли на новостную политику. Они должны получать прибыль с каналов», – считает комик.

Напомним, в октябре 2012-го «Квартал 95» перешел с «Интера» на «1+1». По словам Владимира Зеленского, контракт с телегруппой у продакшна заканчивается в 2022-м. В интервью Дмитрию Гордону Зеленский также сообщал, что бывший президент Украины Виктор Янукович хотел купить лояльность «Квартала 95» за $100 миллионов.

Фото: 95 квартал