Янукович хотел «купить» Зеленского за $100 миллионов

Бывший президент Украины хотел купить лояльность «Квартала 95» за $100 миллионов: «Я был топ-менеджером шести каналов во главе с телеканалом «Интер», генпродюсером. А я разделил информполитику и все остальное. У меня постоянно были конфликты с новостями. Они мне говорили, мол, это не твой вопрос, а я спорил, потому что это составляет имидж. Мало того, люди получают от вас одну информацию, потом выходят другие продукты, но зрители с этой информацией дальше живут. Короче говоря, я понимаю, что с новостями у них была налаженная история, не налаженная – с «Кварталом», то есть оставался один человек. Виктор Федорович предлагал мне $100 миллионов – и я не согласился. Я же не больной на голову. И мы же о родителях разговор начинали. Если положить на весы эту сумму и все, что у меня есть, то перевешивает моя жизнь, моя репутация, семья. Я буду до конца честным с этой суммой. Есть такое понятие, как бюджет канала, это деньги, которые идут на все-все-все производство. Мне было сказано: «Зачем тебе бюджет канала, который есть, ты можешь получить такую сумму – и делай, что хочешь!» Вот так, наверное, точнее», — рассказал комик.

Нынешний президент в 2014-м предлагал Владимиру Зеленскому место в списке БПП: «У нас были личные встречи с Петром Алексеевичем Порошенко. И охарактеризовать гаранта я могу только двумя словами – «к сожалению». Разочарование начало появляться, когда после победы меня позвал к себе президент и сказал: «Слушай, мы тут собираем лучших – на парламентские выборы. Пошли-ка с нами в партию, в депутаты». Неожиданное предложение было, честно. Говорю: «Петр Алексеевич, но я же не политик». А он: «Слушай, все же знают, что твоя мечта – построить в Украине Голливуд, создать топовое телевидение, как британское». Там действительно оно офигенное, абсолютно свободное, нет никакой цензуры, имеешь претензии к телику – иди в суд! Он всегда смотрит влюбленными глазами, когда что-то предлагает. «Ты же об этом мечтал, ты же хотел!» Я ответил: «Если вы мне даете такие полномочия, то я готов это сделать». – «Так пошли в партию!» – «Вот тут, – я говорю, – я предлагаю простое условие. Вы мне даете полномочия, я начинаю это делать, потому что это долгий процесс, несколько лет, но когда я увижу, что у меня получается, я подберу кадры качественные и сам прибегу и попрошусь к вам в партию. Я пойму: да, это мой президент, которого я выбрал наконец-то». Он сказал: «Нет, так не работает тема. Работает тема наоборот». И я пошел к себе. Ну, ты же видишь: Голливуд не строится, значит, я отказался. Вот такая история. Я понимаю его – без претензий. Каждый занимается своим делом. Не готов он, наверное, был».

Также Зеленский сообщил о намерении баллотироваться в президенты на предстоящих выборах в марте 2019 года. «Я об этом думаю, – заявил шоумен, комментируя вопрос, определился ли он со своим участием в президентской кампании. – Очень думаю. Склоняюсь… Рано об этом говорить». И добавил на уточняющий вопрос: «Ну, я думаю, что может быть – да. Может быть. Действительно, я об этом очень серьезно думаю. Очень много. Я об этом много говорю с семьей. Для меня их мнение очень важно».

По словам Зеленского, его родные крайне осторожно относятся к политическим устремлениям: «Они очень понимают, какой я человек, понимают, насколько я крайне, остро, радикально справедлив, ко всему… Я такой человек, буду до конца стоять… и они очень переживают из-за этого моего внутреннего ощущения, – пояснил Зеленский. – Как минимум, я хочу выйти из этой ситуации таким, каким войду. Это важно. Я имею в виду отношение людей ко мне… Понятно, что у меня есть деньги, недвижимость, бизнес, но главное – кто ты, я не хочу внутренне себя потерять, хочу, чтобы меня уважали люди. Поэтому я никогда не пойду ни на какие условия, чтобы потерять свою честь и достоинство, никогда».

Вместе с тем комик опровергает информацию в СМИ, что для своей предвыборной президентской кампании он заготовил лозунг «Я не шучу»: «Брехня! И я сейчас не шучу». Идею пойти в политику комик не придумал не с запуском «Слуги народа». Коломойский не имеет влияние на возможную политическую карьеру актера, а у группы Плюсов накопились некие долги перед «Кварталом»: «Я абсолютно независимый человек. Не хочу никого обидеть, но не родился еще тот, кто будет мной управлять. Я управляем только двумя подростками – это мои дети. Игорь Валерьевич – мой бизнес-партнер, и с ним комфортно, кстати, вести бизнес-отношения… Они всегда нам шото должны, но мы уже привыкли жить в этом мире. (Смеется). Он говорит мне не так – он говорит: «Щас тяжело…». Но суть в том, что телевидение несколько ударов пережило: после 2008 года, после 14-го… Компании должны за предыдущий период, а сейчас приход рекламный другой, я понимаю их трудности. Они покупали по одной цене, платить приходится другую, ведь доллар по восемь был, а теперь – почти 30. Конечно, это капец! Начинаем бороться, находим что-то где-то посередине. Это масса переговоров и так далее, но ничего с этим не сделаешь. А что касается управления… Ну как он может мною управлять? Рабства у нас нет, договор я кровью не подписывал. (…) И, кстати, нам должны денег и другие каналы».

Владелец «1+1» не влияет также на шутки «Квартала»: «Звонил пару раз: «А чего вы шутили про всех, а про того-то забыли?» Капец! Я говорю: «А кто этот тот-то?». Он сказал. Я говорю: «Да никто об этом не знает, в обществе не обсуждается». И потом, практически при входе на канал мы договорились с Коломойским: никакой редакционной политики. Это было мое главное условие, и, если оно не будет соблюдено, мы канал покинем. Я не готов обсуждать политический юмор, почему про этого, а не про того, поэтому все эти базары – для птиц. «Давай про тетю, давай про дядю» – это не наш вариант, конечно. Было дело, когда он мне звонил: «А чего вы меня так жестко?». Я сказал: «Подождите, Игорь Валерьевич. Смешно? Смешно. А когда смешно, претензий быть не может». (Улыбается). Я думаю, если бы он пришел (в качества автора – ред.), он бы разогнал наших авторов и развалил коллектив, потому что он – стендап-комик. Ему хорошо, когда он один, он один прекрасно вещает и хорошо шутит».

Также шоумен вспомнил, как «Квартал» переходил с «Интера» на «1+1»: «Коломойский очень давно нам сотрудничество предлагал – через руководителей «Плюсов». В смысле, перейти на канал «1+1». Я – ни в какую, потому что руководил телеканалом «Интер». Я перешел, уже когда понял, что не смогу работать на телеканале «Интер». Физически не смогу. Но я никого не обвиняю: это была моя моральная человеческая позиция. Сотрудники «Интера» ни при чем – это общая ситуация в стране, политическая ситуация в новостях. Даже ведущие новостей, я думаю, ни при чем – по большому счету».

«Интеграция» «Квартала» в Россию закончилась в 2014-м, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе: «Последний фильм с русскими коллегами мы начинали делать в 2012 году, а в эфир он должен был выйти в 14-м (но то, как он вышел, – это не вышел). И вот появились люди в Москве, с плакатами, что я фашист-бандеровец, что я кормлю тех «уродов», которые в Донецке убивают мирных людей. Гадкая история, жутко надуманная, и так далее. Мы были одной из немногих компаний с филиалом в России – компанией по производству коммерческого кино и телесериалов. Взлетела она после успеха в 2008 году полнометражного фильма, у нас был офис в Москве – до 2014-го. Много раз акции этой компании пытались купить разные российские компании, но мы как бизнесмены рассуждали, что еще рано, не ко времени кого-то туда впускать. И считалось так: на каждую вложенную гривну или доллар мы были самой успешной компанией по производству коммерческого кино в СНГ. Это очень важный момент. Мы в год выпускали один-два полнометражных фильма, инвесторы несли нам деньги, мы всегда их возвращали – и в итоге закрыли бизнес, который приносил реальные плоды».

В результате «Квартал» недосчитался денег: «Честно говоря, мне все равно, абсолютно! Если сравнивать обороты нашей компании, то разница примерно такая (можем про кино поговорить, потому что я во всех юридических и экономических делах, с этим связанных, глубоко понимаю): в сериале мы за час продукта зарабатывали $150–200 тысяч (за серию -ред). После закрытия бизнеса в России стало максимум $30 тысяч. Вот такая разница». Давать концерты в РФ Зеленский не планирует даже за большие деньги: «Предлагали полететь в Москву, провести какое-то большое мероприятие за $250 тысяч. Я отказался».

Распределение гонораров за выступление «Квартала» происходит следующим образом: «В основном €20 тысяч стоит выступление «Квартала». Мы делим по-честному, и это не совсем поровну. Тут нужны точные цифры, тогда все поймут. У нас несколько компаний, и много разных артистов. Допустим, компания «Квартал 95» продает артистов «Вечернего квартала», нашу группу. За $20 тысяч или €20 тысяч. Половину суммы получают актеры. У них у всех равная доля – все актеры получают равную долю. Дальше – авторы, мы всегда платим авторам, которые писали эти скетчи. Их очень много, и от каждого концерта им капает по чуть-чуть, они все акционеры наших концертов. И один из авторов – я. Я – главный автор «Студии «Квартал 95». Я получаю две ставки – автора и актера. Поэтому я всегда получаю в два раза больше, чем любой актер «Студии «Квартал 95». Если, допустим, мы втроем ведем мероприятие, я получаю в два раза больше, чем любой из актеров – такой у нас закон. Причем он даже не мой, я тебе скажу, когда он появился. Закон этот принят командой КВН «95-й квартал», принят до 2000 года. Проценты пересматриваются с точки зрения актеров. Если актеров пятеро, то 10 тысяч делится на пятерых, но их может быть трое, двое».

Зеленский уверяет, что больше других артистов заплатил налогов: «Из всех артистов Украины больше всего налогов заплатил я. Как «Квартал 95», потому что мы очень много работали и действительно очень много зарабатывали. И конечно, я мог опубликовать такие налоги, потому что мои большие заработки – от продажи прав. Я являюсь правообладателем, это другой вопрос. Мы можем долго об этом говорить, но приведу один из примеров – это программа «Рассмеши комика», которую я придумал. Я получаю за авторские права из 21 страны. Плюс кино, допустим, «Слуга народа». Тут я не один обладатель, нас несколько – обладателей прав, которые «Слугу народа» придумали. Netflix, Америка… Очень много. «Слуга народа» – я один, а права на «Слугу» есть у многих. (Улыбается.)»

В целом же артист относится к себе критично. «Мне неприятно, я не то сделал, не так говорю, этот голос охрипший – это же жутко, невозможно! «Почему ты так спел? Ты же можешь петь! Ни в одну ноту не попал». У меня масса претензий к себе, поэтому я редко себя по телевизору смотрю», – резюмирует комик.

Фото: «Квартал 95»