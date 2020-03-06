8 марта на канале «Украина»: Кинопремьера, большой весенний концерт и Макс Барских

Телеканал «Украина» приготовил праздничную программу к 8 марта и опубликовал ее на своем сайте.

07.00. Утреннее шоу «Ранок з Україною»

В воскресенье, 8 марта, с 7:00 телеканал «Украина» начнет праздничный марафон из специального выпуска программы «Ранок з Україною». В этот день выпуск «Утро на каблуках» будет посвящен женщинам, а ведущие шоу Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Григорий Герман и Мария Мельник раскроют интригу, чем занимаются украинские девушки в весенний праздничный день.

09:00. Сериал «Родные сердца»

Фильм расскажет историю cемьи Шалимовых: крупного бизнесмена Юрия, его жены Людмилы, сына Дмитрия и дочери Татьяны. Один случай кардинально меняет жизнь всех героев.

12:45. Сериал «Радуга в небе»

В центре сюжета — молодая женщина по имени Маша. Ее муж погибает в автокатастрофе, и это выбивает почву из-под ног. Даже дочь Полина не может заполнить пустоту, которая образовалась в сердце Маши после потери любимого мужа. Но была ли авария случайной? И так ли хорошо она знала Алексея?

16:30. Сериал «Беглянка 2»

8 марта состоится премьера сериала «Беглянка 2». Анна Колесниченко и Максим Горский прожили насыщенный и успешный год. Их отношения окрепли, Максим готовится сделать Анне официальное предложение руки и сердца. Но судьба решает еще раз проверить на прочность их любовь. Смогут ли открывшиеся новые факты о смерти жены Максима и перспективная новая работа Анны повлиять на их чувства? И какую роль сыграет в этом международная фармацевтическая компания?

22:15. «Большой весенний концерт»

8 марта самые яркие украинские артисты порадуют зрителей канала «Украина» своими хитами. На Большом весеннем концерте выступят: Тина Кароль, Олег Винник, MONATIK, Ирина Билык, NK | Настя Каменских, Александр Пономарев, DZIDZIO и многие другие.

23:55. Концерт Макса Барских «Семь»

8 марта канал «Украина» покажет телевизионную версию музыкального шоу Макса Барских «Семь».

Напомним: ранее телеканал «Интер» представил свою праздничную программу к 8 марта.

Фото: Антон Кулаковский

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