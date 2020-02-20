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22 февраля состоится финал Национального отбора на «Евровидение-2020»

от Telekritika
От Telekritika 595
Главная Новости 22 февраля состоится финал Национального отбора на «Евровидение-2020»

Телетрансляция пройдет на СТБ и «UA: Перший».

22 февраля в 19:00 на телеканалах СТБ и «UA:Перший» состоится финал Национального отбора на «Евровидение-2020», сообщает пресс-служба StarLight Media.

Откроет эфир Verka Serduchka музыкальным перформансом. Тина Кароль покажет специально подготовленный шоу-номер. А Джамала представит телевизионную премьеру песни «Жалі», написанную совместно с хип-хоп исполнительницей Alyona Alyona.

Напомним, что уже в эту субботу станет известен представитель Украины на «Евровидении-2020». Kruть, Jerry Heil, Gо-A, David Axelrod, Khayat, Tvorchi – именно кто-то из этих участников уже в мае представит страну на песенном конкурсе в Роттердаме.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Телевизионная съемка Национального отбора на Евровидение будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

Напомним: ранее стал известен порядок выступлений в финале Нацотбора на «Евровидение-2020».

Фото: СТБ

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