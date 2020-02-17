Известен порядок выступлений в финале Нацотбора на «Евровидение-2020»

15 февраля, после объявления результатов голосования второго полуфинала, состоялась жеребьевка выступлений конкурсантов в финале Национального отбора на Евровидение.
Согласно результатам жеребьевки, откроет конкурсную часть финала победительница первого полуфинала — певица Krutь.
Полный список выступлений в финале:
- Krutь с песней «99»
- Jerry Heil с песней Vegan
- Gо-A с песней «Соловей»
- David Axelrod с песней Horizon
- Khayat с песней Call for love
- Tvorchi с песней Bonfire
Напомним, 15 февраля состоялся второй полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». На сцене выступили восемь участников.
Прямые эфиры Национального отбора состоялись 8, 15 февраля (полуфиналы), а финал пройдет 22 февраля. Эфиры проходят одновременно на телеканалах «UA: Перший» и СТБ.
Членами жюри конкурса в этом году стали: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора — Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров — Сергей Притула.
Фото: СТБ
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!