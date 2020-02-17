Известен порядок выступлений в финале Нацотбора на «Евровидение-2020»

15 февраля, после объявления результатов голосования второго полуфинала, состоялась жеребьевка выступлений конкурсантов в финале Национального отбора на Евровидение.

Согласно результатам жеребьевки, откроет конкурсную часть финала победительница первого полуфинала — певица Krutь.

Полный список выступлений в финале:

Krutь с песней «99» Jerry Heil с песней Vegan Gо-A с песней «Соловей» David Axelrod с песней Horizon Khayat с песней Call for love Tvorchi с песней Bonfire

Напомним, 15 февраля состоялся второй полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». На сцене выступили восемь участников.

Прямые эфиры Национального отбора состоялись 8, 15 февраля (полуфиналы), а финал пройдет 22 февраля. Эфиры проходят одновременно на телеканалах «UA: Перший» и СТБ.

Членами жюри конкурса в этом году стали: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора — Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров — Сергей Притула.

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!