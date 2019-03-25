2015-2019: 5 000 случаев дезинформации со стороны России
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2015-2019: 5 000 случаев дезинформации со стороны России

от Telekritika
От Telekritika 27
Главная Новости 2015-2019: 5 000 случаев дезинформации со стороны России

2000 из 5000 фейковых сообщений касались Украины.

С 2015 года специальная европейская группа борьбы с фальшивыми прокремлевскими сообщениями зарегистрировала 5 000 случаев российской дезинформации, 2 000 из которых касались Украины, как отмечает «Польское радио».

К примеру, оказалось, что дезинформационная кампания по Азовскому морю началась почти за год до ноябрьской атаки российских подразделений на украинские корабли. Сначала прокремлевская дезинформация сообщила, что Украина углубила дно Азовского моря для флота НАТО, позже – что власть в Киеве инфицировала море вирусом холеры. Проходила даже информация о том, что США работают над планами разжигания столкновений между Россией и Украиной у Азовского моря с 1990-х годов.

В докладе о случаях российской дезинформации почти 1200 касались США. Третье место занимает сам ЕС – 700 случаев, из них более 120 – на тему Польши. Речь идет о территориальных требования по Украине и мечтах восстановить империю. Более 400 случаев российской дезинформации было посвящено НАТО и Сирии, немного меньше миграции и примерно 40 – теме Brexit.

Напомним, в Раде придумали законопроект о запрете СМИ за фейковые новости.

Фото: Getty Images

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