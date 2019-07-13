🔥 «112 Украина» обстреляли из гранатомета: пострадала вывеска

В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, 21Г двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание «112 Украина». Полицейские квалифицируют происшествие как террористический акт, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы. В результате никто не пострадал. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелявших.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также на изучение мотивов преступления.

Все собранные материалы будут переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Телеканал сообщает на своем сайте, что «пострадала только вывеска телеканала», а «внутри здания видны незначительные повреждения» (без уточнений).

Отметим, накануне сотрудники «112 Украина» выступили с открытым обращением в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала и принуждают отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам.

Напомним, 13 июля телеканал покажет документальный фильм «Открывая Украину» американского кинорежиссера Оливера Стоуна с Владимиром Путиным и Виктором Медведчуком.

Как известно, «112 Украина» вместе с телеканалами ZIK и NewsOne входят в новосозданный медиахолдинг «Новости» нардепа «Оппоблока» и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, генеральным продюсером которого стал россиянин Алексей Семенов – экс-генпродюсер телеканалов «Прямой», NewsOne. Идеологическое влияние на каналы Козака имеет директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, политконсультант Тараса Козака.

Фото: 112.ua