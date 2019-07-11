«112-й» покажет фильм «Открывая Украину» с Путиным и Медведчуком

Телеканал «112 Украина» нардепа от «Оппоблока» и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака 13 июля покажет документальный фильм «Открывая Украину». В создании проекта активное участие принимал американский кинорежиссер Оливер Стоун: он занимался продюсированием, а также лично записывал интервью с Владимиром Путиным и Виктором Медведчуком. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Соответствующие анонсы идут в эфире вещателя.

«Радио Свобода» пишет, что допремьерный показ фильма прошел 4 июля на международном, но малоизвестном кинофестивале в городе Таормина на Сицилии. При этом итальянская пресса, как отмечается в материале, проигнорировала презентацию: заметка о ней появилась лишь на страницах некоторых сицилийских изданий.

«Это рассказ Стоуна о событиях в Украине устами президента РФ Путина и его кума Виктора Медведчука. Судя по отбору протагонистов, нарратив фильма очевиден: “В 2014 году на Майдане был государственный переворот при поддержке агентов ЦРУ, повлекший гражданский конфликт на пророссийском Донбассе”», – сообщает «Радио Свобода» .

Оливер Стоун в последние годы известен приверженностью к лидерам-диктаторам и антиамериканскими взглядами в кинотворчестве. «То, что он представил на фестивале в курортном городе Таормина, – лишь часть документального кинопроекта, который будет готов к концу лета. Творцом фильма называют американского режиссера украинского происхождения Игоря Лопатенка, который, как отмечают в прессе, прячется в тени именитого продюсера», – говорится в материале.

Оливер Стоун как глава жюри 65-го кинофестиваля в Таормине решил показать незаконченный политический фильм вне конкурса и бесплатно для зрителей. «Наша цель – остановить войну в Украине. Мы не “за” и не “против” Владимира Путина. Мы стремимся рассказать правду», – заявил он.

Режиссер Лопатенок сделал ряд политических заявлений, в частности, обвинив в «украинском мятеже» филантропа и предпринимателя Джорджа Сороса. Телеканал «112 Украина» распространил пресс-конференцию режиссера Лопатенка в прямом эфире, где он критикует президента Владимира Зеленского, называя его «комедиантом и ненастоящим президентом», отмечает «Радио Свобода».

Напомним, 9 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил внеплановую проверку телеканала NewsOne на предмет разжигания вражды в анонсах телемоста с российским телеканалом, который вещатели планировали провести 12 июля. Генпрокуратура 8 июля зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за желания телеканала NewsOne устроить телемост с российским телевидением. Ведомство вызывает владельца NewsOnе на допрос и готовит представление на арест его активов.

Фото: «Радио Свобода»