«1+1» запускает линейку комедийных сериалов

В эфире «1+1» появится сразу 4 комедийных сериала: «Великі Вуйки» производства «1+1 Продакшн», «СидОренки-СидорЕнки» (IQ Production), «Отмороженный» (продакшен «Основа Фильм») и «Папик» производства студии «Квартал 95». До старта премьер «1+1» будет транслировать сериал «Сваты».

Первые кадры анонсированных комедийных сериалов можно увидеть в видео, которое выпустил канал. В нем персонажи всех четырех проектов разговаривают друг с другом по телефону.

Сериал «Останній москаль» возвращается на экраны в виде спин-оффа «Великі Вуйки». Гуцулы Иван, Бодя, Штефко и сельский голова Микитюк в новом сезоне покинут родные Карпаты и поедут покорять Киев. По сюжету, вуйки в столице будут добиваться строительства дороги в родное село на встрече с министром инфраструктуры. В Киеве у них будет много приключений и неудобных ситуаций, которые они пройдут с юмором и присущей им простотой, добротой и непосредственностью.

Из «Останнього москаля» в «Великі Вуйки» перейдут также женские персонажи – жена Боди Маричка и влюбленная в Штефка сельская продавщица Ирка. Новых героев в сериале сыграют Анна Кошмал, Артур Логай, Инна Приходько и Арам Арзуманян. Кроме того, в комедии появятся украинские звезды: Надежда Мейхер, Михаил Поплавский, Евгений Кот, Екатерина Кухар, Дмитрий Коляденко, Игорь Ласточкин и другие.

В центре сюжета сериала «СидОренки-СидорЕнки» две украинские семьи с одинаковой фамилией, но разным ударением. Одна из них богатая, а другая бедная. Объединяет их не только фамилия, но и перипетии прошлого: через 16 лет семьи узнают, что их детей перепутали в роддоме.

Богатых супругов сыграют Дмитрий Суржиков и Олеся Власова, а их сына – молодой украинский актер Петр Ниневский. Роли членов бедной семьи достались Ксении Вертинской, Валерию Швецу, Льву Сомову и Евгению Шекере.

Еще одна премьера этой осени – лирическая комедия «Папик». Главный герой сериала – пенсионер, который в молодости был известным актером. Тоскуя за юностью и успешной карьерой, доведенный до отчаяния пенсионер хочет свести счеты с жизнью. Но перед смертью решается на последнее веселое приключение. В одном из ночных клубов он знакомится с охотницей на «папиков», которая принимает его за успешного миллионера.

Главные роли в проекте исполняют Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая. Также в сериале играют Сергей Сипливый, Олеся Жураковская, Екатерина Кистень, Вера Кобзарь, Вячеслав Гиндин, Михаил Кукуюк и другие.

Дзидзьо, он же Михаил Хома, – главный актер в сериале «Отмороженный». Он сыграет веселого и немного странного персонажа, которого тоже будут звать Миша, а фамилия – Дзидзюк. По сюжету, Михаил стал частью научного эксперимента – его заморозили в криокамере, в которой он проведет долгих 23 года. Герой «проснется» уже в современном мире, но ощущениями и привычками он все равно застрял в лихих 90-х. «Отмороженный» Дзидзьо будет жить в селе Вишневое под Киевом вместе с семьей своего брата. Но другие герои не всегда будут рады сожительству со странным родственником из 90-х.

В сериале снимаются Всеволод Шекита, Екатерина Вишневая, Влада Глеба, Григорий Лещенко, Ярослав Шахторин, Сергей Лыба, Надежда Кугай и Борис Книженко.

Генеральный продюсер «1+1» Максим Кривицкий рассказал о премьерах на канале: «Мы гордимся тем, что нам удалось собрать достаточно сильный сезон сериалов для наших зрителей. С осени и до самого Нового года украинцы смогут проводить свои вечера вместе с легкими и по-настоящему народными комедиями. Надеемся, что веселые и позитивные герои в исполнении популярных украинских актеров и приглашенные звезды, которые появятся в наших сериалах в необычных амплуа, не оставят равнодушными зрителей. С нетерпением ждем результатов просмотра и уже работаем над новыми идеями».

Напомним, «Телекритика» писала о том, что топовые телеканалы полностью перешли с летнего спецпрограммирования на новый осенний телесезон.

Фото: «1+1»

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