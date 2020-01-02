«1+1» стал лидером телесмотрения в новогоднюю ночь – рейтинг

Девятый год подряд «1+1» стал лидером телесмотрения в праздничные дни 31 декабря и 1 января, сообщает пресс-служба канала.

Так, 31 декабря 2019 года по аудитории 18-54 (Украина) рейтинг канала составил 4.2%, доля – 17.8%, по аудитории 18-54 (50К+) – показатели телесмотрения составили 4.5% и 19.8% соответственно.

Праздничный выпуск ТСН с Софийской площади, в прямом эфире которого состоялась свадьба освобожденного моряка Андрея Эйдера, стал самой популярной новостной программой дня. По аудитории 18-54 рейтинг составил 6.0%, доля 16.0%, а по аудитории 18-54 (50К+) – рейтинг 6.2%, доля 17.1%. А во время утреннего шоу «Сніданок з 1+1» ведущие провели прямой эфир не только со студии, но и с открытой локации в сердце столицы – на Контрактовой площади.

«Новорічний Вечірній Квартал» от студии «Квартал 95» стал самым рейтинговым телевизионным продуктом новогодней ночи, сообщает пресс-служба м+1 media. По аудитории 18-54 рейтинг программы составил 9.8%, доля – 24.0%; по аудитории 18-54 (50К +) – рейтинг 10.9%, доля 26.2%. В повторе 1 января этот выпуск также продемонстрировал высокие показатели телесмотрения: по аудитории 18-54 рейтинг программы составил 4.9%, доля – 14.1%; по аудитории 18-54 (50К +) – рейтинг 5.4%, доля 18.0%. Таким образом, суммарный накопительный охват новогоднего выпуска «Вечернего квартала» за два дня показа составил 12,4 млн зрителей (по аудитории 4+ (Украина)).

Ежегодное новогоднее обращение Президента Украины в полночь на «1+1» посмотрели 5 млн зрителей (по аудитории 4+ (Украина)).

По аудитории 18-54 (Украина) рейтинг телеканала 1 января составил 3.0%, доля – 12.9%, по аудитории 18-54 (50К +), показатели телесмотрения составили 3.1% и 14.6% соответственно.

Телеверсия концерта «Ніч суперхітів» 1 января 2020 года стала самой лучшей программой дня. По аудитории 18-54 (50К+) рейтинг концерта составил 6.1%, а доля — 17.0%.

Кроме того, 1 января на «1+1» состоялась телепремьера второй части украинской комедии «Свингеры», которая также продемонстрировала высокие рейтинги. По аудитории 18-54 рейтинг фильма составил 3.7%, доля – 13.2%; по аудитории 18-54 (50К+) – рейтинг 3.6%, доля 13.1%.

Напомним, что сюрпризом для зрителей в новогоднюю ночь стала новость о том, что певица NK (Настя Каменских) будет тренером юбилейного сезона вокального шоу «Голос країни – 10». Артистка присоединится к своему супругу — шоумену и продюсеру ПТП (Алексею Потапенко). В двойном кресле они будут бороться за победу в главной вокальной битве эпохи.

Фото и инфографика: «1+1»

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