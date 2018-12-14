«1+1» снимают украинскую адаптацию известного ситкома

Как отмечает главный продюсер сценарных разработок и сопровождения производства телеканала «1+1» Дарина Жукова, для того, чтобы выбрать, какая именно фамилия будет в центре истории новой ленты, команде пришлось изучить весь список самых популярных украинских фамилий:

«Когда мы искали идеи, которые подходят бренду телеканала «1+1», сразу поняли, что адаптацию популярного сериала «Ивановы-Ивановы» от «Yellow Black and White» хорошо поймет наша аудитория. Мы вместе с IQ продакшн изучили список самых популярных украинских фамилий и сразу решили, что наши герои должны быть именно Сидоренками, это очень по-украински, а во-вторых – красиво звучит», – отметила Дарина.

В центре сюжета ленты две украинские семьи, которые имеют разный социальный статус – одни из них богаты, а другие – бедные, но объединяет их не только одинаковая фамилия, но и перипетии прошлого.

Генеральный продюсер IQ продакшн Оксана Иванюк рассказала, что они уже более года работают над адаптацией сценария под украинские реалии с лета 2017:

«Мы живем с идеей этого сериала уже полтора года, а сценарные работы над его адаптацией принесли нам огромное удовольствие – исследовать и описывать характеры украинских семей из разных социальных слоев, которые по стечению судьбы вынуждены воспитывать своих сыновей под одной крышей. Мы уверены, что формат подходит телеканалу «1+1», чьи ценности совпадают с месседжем, заложенным в этом сериале», – призналась продюсер.

Главный продюсер сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алена Еремеева рассказала, что уже успела увлечься главными героями ленты:

«Мы с огромным удовольствием погрузились вместе с партнерами в мир Сидоренков и Сидоренков. Уверена, зрители полюбят эти семьи и увидят в них себя, ведь их характер и ситуации, в которые они будут попадать, станут близкими именно украинским зрителям», – поделилась Елена.

Премьера новой украинской комедии зрители увидят вскоре на телеканале «1+1».

Группа компаний Yellow, Black & White уже продали формат сериала в несколько европейских стран, где на экранах он появится в следующем году.

Фото: для коллажа использованы кадры: www.youtube.com/watch?v=c0szOe4JA © ООО «ТРК „Студія 1+1“»

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