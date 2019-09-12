«1+1» покажет телеверсию «Мисс Украина 2019»

22 сентября телеканал «1+1» покажет телеверсию конкурса красоты «Мисс Украина 2019». Сам финал шоу пройдет 12 сентября во Дворце «Украина».

В этом году основной посыл конкурса – идея четырех континентов: Европы, Азии, Америки и Африки. По традиции программа конкурса будет с «антрактами» – выступлениями украинских исполнителей, под песни которых участницы будут дефилировать.

По сообщению пресс-службы канала, в конкурсе участвуют 25 девушек в возрасте от 17 до 25 лет. Отбор происходил из 17 тысяч претенденток. Чтобы попасть на конкурс, необходимо было пройти два этапа: всеукраинский кастинг и онлайн-голосование. Корону самой победительнице передаст «Мисс Украина 2018» Леонила Гузь.

Новая «Мисс Украина» представит страну на 69-м международном конкурсе «Мисс мира 2019», который состоится в Таиланде в декабре.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что на сайте «Факты ICTV» началось интернет-голосование за лучшего блогера Украины.

Фото: «1+1»

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