🚦 1+1 media проведет второй 1+1 Digital Weekend с участием заграничных спикеров
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🚦 1+1 media проведет второй 1+1 Digital Weekend с участием заграничных спикеров

от Telekritika
От Telekritika 119
Главная Новости 🚦 1+1 media проведет второй 1+1 Digital Weekend с участием заграничных спикеров

Ивент становится платным. Впервые в мероприятии примут участие западные лекторы.  

Команда 1+1 Digital объявила о проведении второго мероприятия 1+1 Digital Weekend о создании контента, медиа и технологиях, которые их меняют. Событие пройдет 17–18 августа в Киеве, в Pochayna Event Hall. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В этом году кроме команды 1+1 Digital к спикерскому пулу присоединятся и другие украинские, а также зарубежные эксперты, соответственно мероприятие в этом году станет платным.

Два дня ивента будут разделены на 4 тематических секции, в программе которых запланированы лекции и public discussions о создании веб-сериалов и сторителлинге в коммуникации брендов:

  • Content & Platforms – о создании, дистрибуции и монетизации контента;
  • Media & Technologies – о том, как технологии сегодня меняют завтрашнее информационное пространство;
  • Storytelling – о создании историй, которые способны менять людей, компании и рынки;
  • Advertising & Creative – про экономику впечатлений и о том, как брендам вести коммуникацию со своей аудиторией сквозь информационный шум.

«В прошлом году наш формат мероприятий о технологиях и медиа получил много позитивных отзывов. Мы рады, что создали платформу для обмена опытом, поэтому решили не останавливаться и в этом году, расширив программу события приглашенными экспертами. Сегодня СМИ больше не единственные, кто создают контент. Корпоративные блоги, страницы в социальных сетях и YouTube-каналы ряда украинских компаний могут сравниться с новостными ресурсами. Уверена, что 1+1 Digital Weekend будет интересен широкому кругу специалистов, которые задействованы в создании контентных проектов для интернета», – отметила диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.

Детальнее о программе 1+1 Digital Weekend можно узнать на странице события в Facebook или на сайте ивента.

Напомним, впервые мероприятие проходило 18–19 августа 2018 года в Киеве. В апреле интернет-департамент холдинга запустил бесплатные выездные мероприятия в рамках 1+1 Digital Weekend в трех городах Украины. Ближайшее мероприятие состоится 8–9 июня в Ивано-Франковске. 20–21 апреля мероприятие прошло в Одессе, 11–12 мая – в Харькове.

Фото: Анна Федорук

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