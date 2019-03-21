👨‍💻1+1 Digital Weekend 2019: что нужно знать о работе с контентом в интернете

В рамках трех двухдневных ивентов спикеры расскажут о работе современных СМИ и создании цифровых продуктов на пересечении ИТ и медиа – от разработки проекта до монетизации контента на разных платформах. Сегодня запуск мультимедийных продуктов предусматривает сплоченную работу дизайнеров, разработчиков, маркетологов и журналистов, поэтому мероприятия рассчитаны на студентов и начинающих специалистов, для которых важно понимать все этапы работы с контентными проектами в интернете. Среди лекторов будет Анна Ткаченко, директор диджитал-направления «1+1 медиа».

Мы хотим делиться знаниями о том, как технологии преображают работу новых медиа, делая их интерактивными и мультимедийными. СМИ больше не единственные, кто производит контент, – корпоративные блоги ряда украинских компаний уже сегодня могут сравниться по просмотрам с новостными сайтами.

Прошлогодний ивент зацепил такие идеи, как потребление контента, дизайн медийных продуктов, создание и монетизация видеоконтента. В этом году среди тем:

Как устроены новые медиа

Траблшутинг в разработке продукта

Композиция дизайна: что нам не рассказал Леонардо

Сторителлинг. Как делать вирусный контент

Использование Big data для персонализации новостных ресурсов

1+1 Digital Weekend пройдет 20–21 апреля в Одессе, 11–12 мая в Харькове, 8–9 июня в Ивано-Франковске.

В начале марта «1+1 медиа» запустила приложение с фильмами и сериалами для IPhone.