1+1 media обзавелась сертификатом стандарта ISO в сфере информбезопасности

Компания 1+1 media стала первой медиагруппой на постсоветском пространстве, которая получила сертификат ISO/IEC 27001:2013. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Группа подтвердила соответствие международному стандарту в следующих сферах сертификации:

разработка программного обеспечения;

посредничество в размещении рекламы в интернет-проектах;

обработка данных, размещение информации в интернет-проектах и ​​связанная с ними деятельность.

поддержка инфраструктуры.

Стандарт ISO/IEC 27001:2013 устанавливает требования к управлению информационной безопасностью, а также предусматривает методологию сохранности и доступность данных внутри компании.

Процедура прохождения сертификации предусматривала внедрение управления и модернизацию процессов контроля рисков информационной безопасности. Сертификат покрывает веб-сайты и интернет-площадки, входящие в 1+1 media, а именно: официальные сайты каналов «1+1», «1+1 International», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», сайты новостных порталов TSN.ua, «УНИАН», «Главред», сайты VOD-платформы 1+1 video и сервиса защиты авторских прав на контент SUDUM.

«Рекламодатели очень тщательно выбирают интернет-площадки для проявления своих брендов. Причем одно из главных требований к таким сайтам – это безопасность данных, которую может гарантировать медиа. Приведение системы менеджмента информационной безопасности к международным стандартам поможет нам не только повысит уровень кибербезопасности, но и усилить доверие со стороны рекламодателя к сложным рекламным интеграциям на наших ресурсах», – отмечает Анна Ткаченко, руководитель «1+1 Digital и Инновации».

«В Украине появляется все больше компаний, для которых защита информации – один из ключевых приоритетов. С началом развития IT индустрии в Украине заинтересованность в производстве системы менеджмента информационной безопасности и сертификации по стандарту ISO/IEC 27001 значительно возросла. Среди компаний, которые уже получили сертификат информационной безопасности ISO 27001: Global Message Services, Terrasoft, INNOVECS, Pharmaceutical Сompany «Darnitsa», Intetics Inc., UKRGAZBANK, Perfectial, GlobalLogic и другие», − говорит Анатолий Звон, генеральный директор Бюро Веритас Сертификейшен Украина.

Напомним, 1+1 media запустила на 1+1 video допремьерную продажу телесериалов нового сезона каналов «1+1» и «2+2».

Фото: 1+1 media

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