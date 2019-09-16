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Зеленский встретился с голливудскими звездами на форуме YES

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 1866
Главная Медиатусовка Зеленский встретился с голливудскими звездами на форуме YES

Актеры Мила Кунис и ее супруг Эштон Катчер, а также Робин Райт провели уик-энд в Киеве и встретились с президентом Украины.

В минувшие выходные в Киеве прошел ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии (YES) на тему «Счастье сейчас. Новые глобальные подходы в период кризиса», организованный  Фондом Виктора Пинчука. Обычно это мероприятие вызывает большой интерес у экономистов и политиков высшего ранга, бизнесменов и всех, кто профессионально связан с внешнеэкономическим развитием Украины. В этом году, благодаря экзистенциальной теме счастья, в Киев впервые приехали с визитом голливудские звезды первой величины — Мила Кунис, Эштон Катчер и Робин Райт, известная по «Карточному домику».

Узнать больше подробностей о визите голливудских звезд мы смогли благодаря официальному Instagram-аккаунту президента Владимира Зеленского. Как оказалось, он и первая леди успели провести неформальные встречи со звездами мирового кино.

С Робин Райт Владимир Зеленский пообщался за кулисами форума, а с супругами Милой Кунис и Эштоном Катчером они обсудили перспективы развития украинской киноиндустрии и возможности привлечения иностранных инвестиций в сферу кино в контексте внедрения системы rebates –  возврата определенных затрат иностранным кинокомпаниям при организации и проведении съемок на территории Украины.

Владимир зеленский Алена зеленская Мила Кунис Эштон Катчер

Неформальный обед президента Владимира Зеленского  и первой леди Алены Зеленской с голливудскими актерами Милой Кунис и Эштоном Катчером

Также президент Зеленский встретился с продюсером и сценаристом сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином. Кстати, процесс развития зоны отчуждения в качестве туристической локации для любителей экстремального отдыха запущен на полную. Совсем недавно «Телекритика» писала о том, что креативное агенство Banda выиграло тендер на проведение ребрендинга Чернобыля.

Владимир Зеленский и актирса Робин Райт

Владимир Зеленский и актриса Робин Райт за кулисами Форума YES

Президент Зеленский еще раз призвал (правда, через Instagram-аккаунт) представителей мировой киноиндустрии начать рассматривать Украину в качестве полноценной киноплощадки. «Обращаюсь ко всем представителям мировой киноиндустрии. Двери Украины открыты для вас. У нас есть все условия для того, чтобы снимать качественное кино – прекрасные локации, «прокачанные» специалисты и достаточная техническая база. Давайте создавать киношедевры вместе».

Фото: официальный Instagram-аккаунт Владимира Зеленского

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