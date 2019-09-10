Чернобыль получит новое лицо

Креативное агентство Banda подписало меморандум с Госагентством по управлению зоной отчуждения о создании нового лица Чернобыля. Команда возьмется за формирование его позитивного имиджа. Об этом сообщается на Facebook-странице Banda.

В креативном агентстве считают, что Чернобыль – это гораздо больше, чем законсервированная зона отчуждения, и этот образ пора сменить как на локальном, так и на международном уровне. «Планируем сделать фокус не столько на истории зоны, сколько на том, что происходит здесь прямо сейчас. А сейчас происходит куча всего: Чернобыль стал мощной туристической локацией, которую в течение последних лет посетили сотни тысяч украинских и иностранных туристов. А еще мало кто знает, что здесь расположена крутая научная площадка, где проводятся исследования по применению современного оборудования по радиационной безопасности, археологические раскопки и даже тестирование роботов. Этими наработками уже пользуются ученые со всего мира. И нам очень хочется, чтобы об этом узнали», – поделились своими планами в Banda.

Креативное агентство должно приступить к разработке нового имиджа Чернобыля в ближайшее время.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!