Суд арестовал блогера Барабошко: залог – 3 миллиона

Об этом сообщает «Громадське радіо».

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Соответствующее решение принял судья Печерского суда Олег Белоцерковец. Ходатайство о закрытом заседании подала прокуратура, ссылаясь на необходимость защиты персональной информации и прав потерпевших.

Адвокат Барабошко и сам подозреваемый выступили против, настаивая, что в материалах дела нет секретной информации, а прокуратура якобы хочет избежать общественного резонанса.

«Украинская правда» сообщает, что Барабошко подозревают в нарушении ст. 368 (получение взятки), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Он, а также задержанный политтехнолог Владимир Петров, фигурируют в частности в деле о якобы домогательствах замначальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.

Уголовное производство открыто по факту заведомо ложного сообщения о преступлении, вместе с искусственным созданием доказательств обвинения, нарушения тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, в том числе относительно государственного деятеля; воздействия на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о лице, по ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины.

Как сообщала ранее «Телекритика», в интервью «Страна.ua» студентка сообщила, что ей пообещали заплатить за участие в очернении полицейского полторы тысячи гривен, но в итоге их не дали. Гражданская жена заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко Ольга является первым заместителем председателя недавно созданного Государственного бюро расследований.

Фото: скриншот YouTube