Задержан политтехнолог Владимир Петров

Информацию, опубликованную сайтом «Страна.ua», подтвердили «Украинской правде».

В ведомстве сообщили, что 29 ноября в рамках расследования уголовного производства Главной военной прокуратурой при участии работников Департамента внутренней безопасности Национальной полиции по подозрению в совершении ряда преступлений задержан гражданин П.

В частности его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер), ч. 2 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК Украины.

«Одним из пострадавших от совершения указанных преступлений является известный украинский журналист. Сейчас продолжается проведение неотложных следственных и процессуальных действий, в связи с чем предоставить другую информацию не представляется возможным», – заявил УП пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Изначально 8 ноября столичная прокуратура получила обращение от имени студентки Натальи Бурейко об угрозах и преследовании от лица по имени Александр Варченко, с которым она якобы познакомилась в соцсети Tinder. Позже стало известно, что прокуратура рассмотрела заявление и открыла уголовное производство, поручив расследование Службе безопасности. Сообщалось, что процессуальное руководство определено за столичной прокуратурой.

Варченко обратился к главе Нацполиции Сергею Князеву с просьбой провести проверку опубликованных в сети обвинений в сексуальных домогательствах, после чего студентка извинилась через соцсеть. Предыдущие посты об угрозах и домогательствах исчезли.

Александр Варченко после инцидента написал в своем Facebook, что никогда не был знаком и не вел никаких переписок с Натальей Бурейко. По его мнению, это провокация, цель которой деятельность его гражданской жены Ольги Варченко, являющейся первым заместителем председателя недавно созданного Государственного бюро расследований.

Главред «Страна.ua» Игорь Гужва уверяет, что по этому делу проходят еще два блогера – Василий Крутчак и Александр Барабошко («Крус»):

Издание также сумело побеседовать со студенткой Натальей Бурейко, которая сообщила, что ей пообещали заплатить за участие в очернении Варченко полторы тысячи гривен. Но в итоге их не дали.

Фото: Facebook