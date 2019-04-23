📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура
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📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

от Telekritika
От Telekritika 109
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Кто поддержал президента в ночь выборов.

21 апреля Украина проголосовала за нового президента. Владимир Зеленский с разгромным результатом – свыше 73% – победил действующего президента Петра Порошенко. В ночь выборов «Телекритика» побывала в штабе Петра Порошенко и предлагает вашему вниманию фоторепортаж.

 

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Сдерживать эмоции участникам команды было непросто

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Но вокруг царила атмосфера дружеской поддержки

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Воодушевляющие объятия и вера в будущее страны – то, что объединяло участников обоих штабов в ночь второго тура

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Глава фракции Блок Петра Порошенко «Солидарность» Артур Герасимов

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Нардеп БПП и ведущий «Закрытой зоны»  на «Прямом» Владимир Арьев

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Актриса Ада Роговцева с семьей и кинорежиссером Ахтемом Сеитаблаевым

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Режиссер Ахтем Сеитаблаев

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Заместитель руководителя Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз, актриса Ирма Витовская, лидер группы «Мандры» Сергей Фоменко и сценарист Андрей Кокотюха

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Руководитель избирательной кампании президента Игорь Грынив

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Нардеп Сергей Березенко

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

В первом ряду президента поддерживала семья

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Президент заметил камеру «Телекритики»

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Перед речью Порошенко, которая длилась около 30 минут, президент и члены его команды пели гимн

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Несмотря на разгромный проигрыш президент держался достойно

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

В своей речи Порошенко заверил, что не собирается уходить из политики и готовится к парламентским выборам. Это решение поддержала его семья

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Также президент сообщил, что поздравил Владимира Зеленского с победой и готов помочь ему на посту президента в дальнейшем

Вместе с тем, Порошенко акцентировал на том, что президентская кампания была «грязной» по отношению к нему: «За эти годы вам рассказали обо мне много ужасной лжи. Если бы я мог в нее поверить, я бы и сам за себя не проголосовал. Но пройдет время, история все расставит по своим местам», – сообщил гарант.  Вдаваться в подробности президент не стал.

📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

Президента провожали аплодисментами

Детальнее о том, как прошла ночь выборов в штабе Владимира Зеленского, читайте по ссылке.

Фото: Анна Федорук

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