📸Штаб Петра Порошенко в ночь второго тура

21 апреля Украина проголосовала за нового президента. Владимир Зеленский с разгромным результатом – свыше 73% – победил действующего президента Петра Порошенко. В ночь выборов «Телекритика» побывала в штабе Петра Порошенко и предлагает вашему вниманию фоторепортаж.

Вместе с тем, Порошенко акцентировал на том, что президентская кампания была «грязной» по отношению к нему: «За эти годы вам рассказали обо мне много ужасной лжи. Если бы я мог в нее поверить, я бы и сам за себя не проголосовал. Но пройдет время, история все расставит по своим местам», – сообщил гарант. Вдаваться в подробности президент не стал.

Детальнее о том, как прошла ночь выборов в штабе Владимира Зеленского, читайте по ссылке.

Фото: Анна Федорук