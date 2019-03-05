Наследница LʼOréal - богатейшая женщина в мире

Состояние Франсуазы Бетанкур-Майерс оценивается в $49,3 млрд. В общем рейтинге богатейших людей мира она стоит на 15-й строчке.

На данный момент журнал заявил, что первое место в рейтинге самых богатых людей, как и в прошлом году, занял глава Amazon Джефф Безос с состоянием в $131 млрд, что на $19 млрд долларов больше, чем в прошлом году.

Франсуаза Бетанкур-Майерс является членом правления LʼOréal с 1997 года. Она - единственная внучка изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур (соосновательница LʼOréal). Вместе с двумя сыновьями Бетанкур-Майерс владеет 33% LʼOréal. Ее мать входила в рейтинг Forbes с 1987 года и удерживала звание богатейшей женщины мира 14 лет подряд до 2001 года.

Лилиан Беттенкур была самой богатой женщиной в течение первых 14 лет, когда Forbes опубликовал список миллиардеров. В последующие несколько лет ее догнала дочь Сэма Уолтона, основателя Walmart, Алиса Уолтон, а в другие годы - вдова Сэма Хелен Уолтон. Беттенкур занял первое место в 2006 году. Она и невестка Алисы Уолтон -Кристи Уолтон по очереди держали этот титул до конца прошлого десятилетия.

В 2010 году благодаря стремительному росту акции Walmart, Кристи Уолтон, невестка Сэма Уолтона, стала самой богатой женщиной. В то время она также получила большую часть состояния своего мужа Джона, после того, как он погиб в авиакатастрофе в 2005 году. Она оставалась самой богатой женщиной в мире в течение следующих четырех лет, но в 2015 году были обнародованы документы, которые показали, что она унаследовала только одну шестую его состояния. Сын Кристи и Джона, Лукас, получил треть имущества Джона Уолтона, а остальные средства пошли на благотворительность.

Список миллиардеров Forbes World - это снепшот богатства с учетом текущих цен на акции и обменных курсов на 8 февраля 2019 года. Некоторые люди станут богаче или беднее в период между публикацией рейтингов или в течение нескольких дней после публикации. Чтобы увидеть в режиме реального времени обновления о собственном капитале миллиардеров, пожалуйста, посетите: forbes.com/real-time-billionaires

Заметим, что в рейтинге Forbes также указаны семь украинских фамилий: Ринат Ахметов, Константин Жеваго, Виктор Пинчук, Юрий Косюк, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Вадим Новинский.

Напомним, недавно «Телекритика» писала о самых богатых знаменитостях.

Фото: Forbes