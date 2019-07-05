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Как Зендая борется за права темнокожих в медиа и ломает стереотипы

от Алиса Кравченко
От Алиса Кравченко 118
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Первая темнокожая актриса Disney рушит «белые» стандарты в кинематографе, музыке и модной индустрии.

Она – первая темнокожая актриса Disney. Она взялась за музыку, и ее синглы попали в топ-чарты. Она занялась кинокарьерой и снялась в 18 крупных проектах. Она ушла в моду и в 2016 запустила собственный бренд. Она в любой отрасли отстаивает права афроамериканцев. Ей всего 22. «Телекритика» рассказывает, за что весь мир уважает Зендаю.

Отец – афроамериканец, мать шотландка. «Я – допустимая в Голливуде версия чернокожей девушки», – сказала в интервью BBC Зендая Коулмен. Этот факт не освобождает мир от расовых предрассудков, но он позволил девушке начать медиа-изменения.

Как Зендая борется за права темнокожих в медиа и ломает стереотипы

«Танцевальная лихорадка» (giphy)

Вызов обществу девушка бросила в 13 лет, сказав агенту каждый раз записывать ее на кастинг для белых актрис.  Так она получила главную роль в сериале «Танцевальная лихорадка» на Disney Channel. До этого ведущие роли диснеевских шоу принадлежали белокожим актерам.

Спустя 4 года Зендая записала знаковый музыкальный альбом Replay, а позже снялась в реалити-шоу «Танцы со звездами». И снова девушка протестует: она отказывается от обязательного нанесения автозагара«Ребята, я наполовину черная, моя кожа и так светится», – заявляла Коулмен.

Студия Disney в 2015 году пригласила актрису на съемки шпионского ситкома «Кей Си. Под прикрытием». Зендая потребовала назначить ее одной из продюсеров проекта и взять на роли в шоу больше темнокожих актеров.

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«Кей Си под прикрытием»

Завоевав Young Artist Awards и Teen Choice Awards, Коулмен решила реализовать себя в модной индустрии. Так появился её бренд Daya by Zendaya. Через пару лет он закрылся, но Зендая не привыкла проигрывать. В марте 2019 года произошла презентация её совместной коллекции с Томми Хилфигером. Моделями показа стали девушки разного телосложения  с прическами афро: «Если не все женщины в моей семье смогут носить эти вещи, я не хочу быть причастна к их созданию».

Как Зендая борется за права темнокожих в медиа и ломает стереотипы

Презентация коллекции Tommy X Zendaya (Getty Images)

И хотя Зендаю считают одной из самых модных молодых актрис, камни в её образы все же попадают. Так телеведущая Fashion Police завила, что от укладки Коулмен «пахнет маслом пачулей и травкой». Зендая грамотно парировала у себя в инстаграме: «Стереотипов об афроамериканских прическах и так полно — даже без помощи невежественных людей, которые судят о других по их внешнему виду. Я сделала такую прическу, чтобы напомнить, как классно могут смотреться дреды и что волосы афроамериканцев — это наше достоинство, а не недостаток».

В её кинопортфолио 18 фильмов и телешоу. Вы точно знакомы с Зендаей, если смотрели «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома», «Величайший шоумен». Интересен и свежий сериал от HBO «Эйфория», который продюсирует Дрейк. Там Зендая в образе наркоманки Ру олицетворяет поколение современной молодежи: они потеряны и не могут найти себя в жизни.

Влиятельной Зендае Коулмен 22 года. Она твердо стоит на своем, и её борьба только начинается. «Телекритика» уверена, актриса еще не раз заявит о себе.

Также вчера «Телекритика» сообщала, что кинокомпания Disney объявила актрису, которая сыграет роль Ариэль.

Заглавное фото: Getty Images

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