▶ Не Зендая: Disney определился с главной ролью в ремейке «Русалочки»

По сообщению Variety, режиссер Роб Маршалл изначально после кастингов отдал предпочтение именно Бэйли, хотя еще с октября ходили слухи о том, что Зендая ведет переговоры об этой роли. Маршалл заявил, что Хэлли обладает «той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности», плюс, «великолепным поющим голосом», то есть «всеми внутренними качествами, необходимыми для того, чтобы играть эту культовую роль».

Зендая сразу же поздравила новую Ариэль.

Бейли, прежде всего, известна как певица. В 2015 году она вместе с сестрой организовала дуэт Chloe x Halle, который позже обнаружила Beyonce и устроила для девочки тур Lemonade.

Кроме исполнительницы главной роли, Disney уже определились с персонажами Флаундера и Скаттла. Их озвучат Джейкоб Трамбле и Аквафина соответственно. Параллельно ведутся переговоры за роль Урсулы, на которую претендует Мелисса Маккарти. Также пока неизвестно кто исполнит роли Себастьяна, принца Эрика и царя Тритона.

Оригинальный мультфильм 1989 года рассказывает о юной русалочке Ариэль, которая мечтает о суше и мире людей. Коварная ведьма Урсула предлагает ей сделку, благодаря которой Ариэль обретает ноги, но теряет голос.

Вчера стало известно, кто срежиссирует многострадальный сольник Флэша для расширенной вселенной DC.

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