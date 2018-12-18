👁💃Голосование: лучшая ведущая года по версии «Телекритики»

В этом году и вправду открылось немало достойных внимания ТВ-проектов – о чем можно узнать из наших «Итогов года». Следующим шагом стал выбор ведущих, которые больше всего запомнились в 2018-м. Общими усилиями команда «Телекритики» составила список, в который вошли 9 женщин и 9 мужчин, дебютировавших в этом году на голубых экранах. Под словом «дебютировали» мы имеем в виду не только первые шаги наших медийщиков на поприще новой профессии, но и кардинальную смену имиджа, стиля или возвращение на экраны спустя длительное время.

В первой части предлагаем вам выбрать лучшую ведущую года, а уже завтра – ведущего.

Как всегда, обещаем ровно через неделю объявить, кто по вашему мнению стал самым успешным прорывом года.

«Лучшая ведущая года»

1. Роза Аль-Намри

История Розы по-настоящему сказочная. Вначале ведущая работала журналистом программы «Мастер-шеф», затем отправилась искать свою любовь на еще один проект телеканала СТБ – «Холостяк». Хотя Роза и не стала победительницей, зато за «очарование и тонкую талию» спустя время получила место ведущей пост-шоу «Холостяка» – «Как выйти замуж». И вот в конце 2017 года, как говорит сама Роза, ее мечты сбылись – ей достался целый проект «Світами за скарбами», который мы увидели на экранах в этом году. Поэтому номинируем Розу за смелость пробовать новое и целеустремленность.

2. Наталья Гарипова

Женщин-комиков вообще мало, а хороших – днем с огнем не сыщешь. Наталье Гариповой, по нашему мнению, удалось войти в этот практически закрытый клуб комедианток и достаточно успешно там закрепиться. Мало кто знает, что до того, как заполучить место ведущей вечернего разговорного шоу на СТБ, Наталья длительное время работала сценаристом сначала у «Братьев Шумахеров» (ТРК «Украина»), а позже – в сериале «Коли ми вдома» на СТБ. И наконец в этом году мы увидели ее дебют в качестве ведущей проекта «Вечер с Натальей Гариповой».

3. Елена Кравец

Что делает в нашем списке уже известная всем Елена Кравец? Ответ простой. Именно она стала «матерью» нового, но достаточно успешного проекта «Женский Квартал», который дебютировал в этом году на «1+1». На него, однозначно, стоит хоть раз взглянуть.

4. Анастасия Касилова

Имя Насти Касиловой для украинского ТВ не новое. Свою первую волну популярности Настя словила еще на «Новом канале», где несколько лет подряд вела утреннее шоу «Подъем», а вскоре «Погоду» и «Эксклюзив». Последние пару лет о Касиловой в мире ТВ было не слышно, а все потому, что ведущая погрузилась в работу в кино и сериалах, где продолжила играть роли журналисток. А в 2018 году свершилось чудо-возвращение. Настя Касилова стала ведущей первого в Украине мэйковера «Місія: краса» на ТРК «Украина».

5. Надежда Сасс

О Надежде Сасс в этом году говорили много. Как мы помним, все началось с того, что в прямом эфире на NewsOne журналистка в открытую раскритиковала Петра Порошенко, за что вскоре была уволена. После этого инцидента ведущая перешла на еще один оппозиционный канал «112 Украина», где заняла место ведущей проекта «Большие игры». В эфире новой программы Надежда Сасс ведет себя достаточно скромно и пока лишнего себе не позволяет.

6. Ирина Ратушная

Ирина Ратушная – еще один эксцесс года. Во-первых, как только в этом году ее соведущий по проекту «Поярков News» («Прямий») Сергей Поярков не глумился над журналисткой. Он то представлял, как Ратушная медленно раздевается и одевается, то возмущался ее курением и вонью в студии. Казалось бы, Сергей буквально ненавидит Ирину. Но Ирина Ратушная не сдавала своих позиций и с достоинством отвечала на все колкости коллеги. Один из ее ответов стал мэмом этого года:

7. Анна Степанец

Анна Степанец для канала «112 Украина» лицо тоже не новое. Но в нашем списке она оказалась потому, что ее стойкостью в эфире 4-часового нового проекта «Пульс» можно только восхищаться. Чего только на ее глазах не делали политики, вырывая для себя лучи популярности, но Анна держала себя в руках, а иногда даже строго усаживала мужчин в дорогих пиджаках на свои места.

8. Елена Филонова

Лена Филонова в сознании зрителей неразрывно связана с «Новым каналом» и, кажется, у этой связи нет конца. Сначала «Хто проти блондинок?», потом – «Я – герой», «Співай, якщо зможеш», «Світлі голови», еще позже – «Пирании», «Абзац!». И вот наконец-то Лена Филонова практически самостоятельная ведущая, а вернее – соведущая Николая Тищенко по «Ревизору». Ее цель – проверка салонов красоты и всего, что связано со словом beauty. С обновлением, Лена!

9. Александра Кучеренко

Новость о том, что «Мисс Украина 2016» Александра Кучеренко в этом году станет ведущей программы о спорте на ICTV, удивила многих. Как оказалось, за плечами Кучеренко не один год бальных танцев, что она успешно продемонстрировала в этом году в проекте «Танці з зірками». Проект «Звездный спорт» стартовал на ICTV в мае, в преддверии Чемпионата мира по футболу. И с ролью ведущей Кучеренко справилась на отлично.

А теперь давайте перейдем к выбору: