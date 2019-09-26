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Фоторепортаж: Иван Дорн и Потап в свете Alight

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 499
Главная Медиатусовка Фоторепортаж: Иван Дорн и Потап в свете Alight

Звезды шоу-бизнеса на вечеринке Alight

Иван Дорн, Потап, Юлия Санина и Валерий Бебко из The Hardkiss, Даша Коломиец и модные клипмейкеры и режиссеры собрались, чтобы посмотреть на новые световые решения для шоу и видеосъемок от украинской компании Alight.  Одними из последних ярких шоу, которыми занимался Alight, были концерты таких артистов, как  MONATIK («Love it ритм») и The Hardkiss («Залізна ластівка»). Сейчас эксперты компании работают над продакшеном телешоу  1+1 media  «Голос країни», «Голос. Діти» и «Танці з зірками».

Валентин Коваль

Валентин Коваль, М1

На вечеринке, которая прошла в павильоне студии Довженко, было представлено световое шоу и гости смогли не только хорошо провести время, но и присмотреть новые эффекты для своих видеоклипов и шоу. Среди гостей были: группа Mozgi,  Иван Дорн, Валентин Коваль, Даша Коломиец и другие.

Фоторепортаж: Иван Дорн и Потап в свете Alight

DJ Bloodless,  группа Mozgi

Фоторепортаж: Иван Дорн и Потап в свете Alight

Алексей Бондаренко, главный редактор LiRoom

Фоторепортаж: Иван Дорн и Потап в свете Alight

Ира Витер, организатор фестиваля «Белые ночи»

Фоторепортаж: Иван Дорн и Потап в свете Alight

Евгений Лысенко, сооснователь concert.ua и Virus Music

Фоторепортаж: Иван Дорн и Потап в свете Alight

Даша Коломиец

Фоторепортаж: Иван Дорн и Потап в свете Alight

Егор Кирьянов, директор группы The Hardkiss

Фоторепортаж: Иван Дорн и Потап в свете Alight

Юля Санина и Валерий Бебко, группа The Hardkiss

Фоторепортаж: Иван Дорн и Потап в свете Alight

Иван Дорн

Фото: Андрей Максимов

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редактор рубрики "Спецпроекты"