Фоторепортаж: Иван Дорн и Потап в свете Alight

Иван Дорн, Потап, Юлия Санина и Валерий Бебко из The Hardkiss, Даша Коломиец и модные клипмейкеры и режиссеры собрались, чтобы посмотреть на новые световые решения для шоу и видеосъемок от украинской компании Alight. Одними из последних ярких шоу, которыми занимался Alight, были концерты таких артистов, как MONATIK («Love it ритм») и The Hardkiss («Залізна ластівка»). Сейчас эксперты компании работают над продакшеном телешоу 1+1 media «Голос країни», «Голос. Діти» и «Танці з зірками».

На вечеринке, которая прошла в павильоне студии Довженко, было представлено световое шоу и гости смогли не только хорошо провести время, но и присмотреть новые эффекты для своих видеоклипов и шоу. Среди гостей были: группа Mozgi, Иван Дорн, Валентин Коваль, Даша Коломиец и другие.

Фото: Андрей Максимов