Еще немного, Эллен, пожалуйста: Дедженерес подумывает закрыть свое шоу

Главная причина, по которой Эллен планирует закрыть шоу, заключается в том, что она устала быть милой.

«Было такое, что кто-то останавливал меня и просил сфотографироваться в тот момент пока я делала сэлфи. И меня с возмущением спрашивали, почему же я не танцую, когда фотографируюсь? Да, черт возьми, я не танцую, я бывает просто иду по улице!» – рассказала Эллен, переставшая танцевать в своих шоу еще два года назад.

Так, по словам Эллен, в жизни она более прямая, грубоватая, склонна к самоанализу и готова ответить легким раздражением, если это потребуется. Для аудитории такое поведение ведущей может показаться неестественным, ведь «у Эллен всегда хорошее настроение». Когда точно закроется шоу, легендарная ведущая ответить однозначно не может.

Изначально шоу планировали закрыть еще в 2016 году, но близкие уговорили Эллен передумать. Теперь вопрос о закрытии шоу поднимается заново и мнения родных и близких снова разделились. Брат Эллен считает, что «show must go on» и только Дедженерес способна критически мыслить во время такой нестабильной политической ситуации – и так, якобы, считают и миллионы ее фанатов.

Жена Эллен с ним не согласна. По ее мнению, Эллен устала и заслуживает отдыха, ведь невозможно более 15 лет делать что-то и не выгореть.

Как поступить с шоу, Эллен еще не решила, поэтому новости с громкими заголовками о том, что шоу Эллен пришел конец, немного не соответствуют действительности.

Напомним, с 2003 года, когда шоу только появилось в эфире, Эллен выиграла 57 «Эмми» и вошла в историю как первая ведущая, признавшаяся в эфире в своей гомосексуальности.

Заглавное фото: Lola magazine