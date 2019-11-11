Елена Зеленская появится на обложке декабрьского Vogue Ukraine

Журнал Vogue UA представит масштабный проект с первой леди страны Еленой Зеленской. Об этом сообщают на сайте Vogue.

«Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной – строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю», – комментирует главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

Фотосессия проводилась с участием международной съемочной команды, для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта.

В рамках проекта Елена Зеленская рассказывает о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

Декабрьский номер Vogue UA поступит в продажу 18 ноября.

Напомним, ранее редактор «Укринформ» в Японии Тикаши Хирано опроверг информацию о том, что желтый наряд супруги Президента Украины Елены Зеленской на интронизации императора Нарухито является запрещенным.

Фото: Vogue Ua

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