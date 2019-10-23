МедиатусовкаНовости

Японской журналист оправдал наряд Елены Зеленской на интронизации императора Нарухито

от Telekritika
От Telekritika 497
Главная Медиатусовка Японской журналист оправдал наряд Елены Зеленской на интронизации императора Нарухито

Редактор «Укринформа» уверяет, что желтый цвет платьев является уместным на официальных мероприятиях с участием императора в Японии.

Редактор государственного информагентства «Укринформ» в Японии Тикаши Хирано опроверг информацию, распространенную рядом СМИ о том, что желтый наряд супруги Президента Украины Елены Зеленской на интронизации императора Нарухито является запрещенным. Об этом сообщается в заметке «5 мифов о «запрещенном» платье первой леди во время визита в Японию».

Японской журналист оправдал наряд Елены Зеленской на интронизации императора НарухитоЖурналист уверяет, что в дресс-коде таких мероприятий нет четкого описания цвета наряда на подобных мероприятиях: «Информацию о дресс-коде можно найти в официальном издании правительства Японии от 26 сентября 2019 года. Код требует от участников церемонии надевать «длинное платье, дневное платье, кимоно с белым воротником или подобные». О цветах вообще речь не идет. В то же время, дресс-код для императора и его сына предусматривает конкретную одежду с двумя цветами, будто «запрещенными» для других», — сообщает Тикаши Хирано.

22 октября Владимир Зеленский и его жена Елена прилетели в Японию, чтобы принять участие в интронизации императора Нарухито. Елена Зеленская прибыла в Токио в светло-желтом платье до пола. И хотя на самой встрече с императором она была уже в голубом платье, в соцсетях первую леди обвинили в нарушении правил японского этикета. В Японии есть определенные запрещенные цвета, которые может носить лишь человек с соответствующим статусом, и первым нарядом Елена якобы оскорбила строгие традиции.

Японской журналист оправдал наряд Елены Зеленской на интронизации императора НарухитоИсторическое издание was.media отмечает, что в традиционном японском обществе некоторые цвета одежды были недоступны простым смертным. Издание дает историческую справку и предоставляет цвета, которые действительно являются «запрещенными».

Японской журналист оправдал наряд Елены Зеленской на интронизации императора НарухитоС VIII века сумаховый цвет мог носить лишь император, а до XII века сложилась система, по которой восемь цветов в одежде могли себе позволить только определенные категории аристократов и чиновников. Из них три — гардениевый, темно-багряный и темно-саппановый — мог разрешить человеку лично император специальным рескриптом. В конце XIX века традиционный японский уклад рухнул, а сословия были отменены, но три цвета до сих пор остаются под негласным запретом: сумаховый, желто-рыжий и гардениевый.

Фото: «Укринформ», Instagram Елены Зеленской

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Гильермо дель Торо тоже обижен на Вайнштейна –...

07.02.2018

Меланья Трамп и Барак Обама похихикали на похоронах...

23.04.2018

Рада приняла закон, запрещающий иностранцам владеть цифровым эфирным...

03.10.2019

Катя Осадчая примерила корону «Украденной принцессы»

23.03.2018

Госстат насчитал в первом квартале 2,9 млн абонентов...

24.05.2019

Азиатский конкурент Netflix после роста абонбазы привлек свыше...

22.07.2019

За несколько часов до смерти Леонид Кантер анонсировал...

05.06.2018

Массовый исход «правленцев»: из «Общественного» уходят Макаров, Сальцова...

13.08.2019

Создатель WhatsApp призывает удалить Facebook

21.03.2018

Warner Bros. почти нашел врага для «Чудо-женщины 2»

01.03.2018