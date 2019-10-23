Японской журналист оправдал наряд Елены Зеленской на интронизации императора Нарухито

Редактор государственного информагентства «Укринформ» в Японии Тикаши Хирано опроверг информацию, распространенную рядом СМИ о том, что желтый наряд супруги Президента Украины Елены Зеленской на интронизации императора Нарухито является запрещенным. Об этом сообщается в заметке «5 мифов о «запрещенном» платье первой леди во время визита в Японию».

Журналист уверяет, что в дресс-коде таких мероприятий нет четкого описания цвета наряда на подобных мероприятиях: «Информацию о дресс-коде можно найти в официальном издании правительства Японии от 26 сентября 2019 года. Код требует от участников церемонии надевать «длинное платье, дневное платье, кимоно с белым воротником или подобные». О цветах вообще речь не идет. В то же время, дресс-код для императора и его сына предусматривает конкретную одежду с двумя цветами, будто «запрещенными» для других», — сообщает Тикаши Хирано.

22 октября Владимир Зеленский и его жена Елена прилетели в Японию, чтобы принять участие в интронизации императора Нарухито. Елена Зеленская прибыла в Токио в светло-желтом платье до пола. И хотя на самой встрече с императором она была уже в голубом платье, в соцсетях первую леди обвинили в нарушении правил японского этикета. В Японии есть определенные запрещенные цвета, которые может носить лишь человек с соответствующим статусом, и первым нарядом Елена якобы оскорбила строгие традиции.

Историческое издание was.media отмечает, что в традиционном японском обществе некоторые цвета одежды были недоступны простым смертным. Издание дает историческую справку и предоставляет цвета, которые действительно являются «запрещенными».

С VIII века сумаховый цвет мог носить лишь император, а до XII века сложилась система, по которой восемь цветов в одежде могли себе позволить только определенные категории аристократов и чиновников. Из них три — гардениевый, темно-багряный и темно-саппановый — мог разрешить человеку лично император специальным рескриптом. В конце XIX века традиционный японский уклад рухнул, а сословия были отменены, но три цвета до сих пор остаются под негласным запретом: сумаховый, желто-рыжий и гардениевый.

Фото: «Укринформ», Instagram Елены Зеленской