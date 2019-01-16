Звезда «Птичьего короба» придумала безумный сюжет для сиквела

Актриса Роза Салазар, сыгравшая в триллере полицейскую-новобранца Люси, подала идею для сиквела «Птичьего короба». Об этом пишет SyfyWire.

Осторожно, впереди спойлер. Если вы смотрели фильм, то помните, что его герои были вынуждены ходить с завязанными глазами, потому что на открытой местности им то и дело являлись невидимые для зрителя существа, вынуждающие жертву покончить с собой. В определенный момент фильма героиня Сандры Буллок оказалась заперта в доме-убежище вместе с героями Джона Малковича и Розы Салазар. Пока старшее поколение строило планы по спасению всей группы, героиня Салазар вместе со своим бойфрендом-наркоманом Феликсом (его сыграл рэпер Machine Gun Kelly) угнала автомобиль хозяина и скрылась в неизвестном направлении. Их дальнейшая судьба осталась для зрителя неизвестной.

Сама Роза Салазар считает, что из этой линии, ведущей в никуда, можно сделать новый фильм. По ее словам, в сиквеле Люси и Феликс могут прийти к выводу, что раз психически больные люди по сюжету не подвержены действию существ-убийц, то можно добиться аналогичного эффекта, постоянно будучи под воздействием алкоголя или наркотиков. «Алкоголь делает тебя временно сумасшедшим, наркотики делают тебя временно сумасшедшим… Что, если эти двое весь фильм будут под кислотой или грибами и выживут за счет измененного состояния сознания?»

По ее словам, такой фильм будет похож на кроссовер «Настоящей любви» и «Страха и отвращения в Лас-Вегасе» – «только это будет “Страх и отвращение в птичьем коробе”». Что ж, звучит неплохо, но если уже после оригинального фильма сотни людей бросились ходить по улицам с завязанными глазами в рамках флэшмоба Bird Box Challenge, то чего ждать после такого «кислотного» сиквела?

Напомним, что накануне вышел тизер-трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома», в котором Питер Паркер отправляется в Европу.

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