📽 Каникулы человека-паука: трейлер «Вдали от дома»

Sony Pictures выпустила официальный тизер-трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Его события разворачиваются после фильма «Мстители: Конец игры», который выйдет на экраны в апреле 2019 года. Как видим, уничтожение Таносом в финале прошлых «Мстителей» не сказалось на Спайдермене: отряхнувшись от пыли и пепла, герой (в исполнении Тома Холланда) отправляется на летние каникулы в Европу со своими друзьями.

Там он встретится с Мистерио (Джейк Джилленхол) и вместе с ним даст отпор Элементалям. В сиквеле фильма «Человек-паук: Возвращение домой» мы увидим уже известных зрителю героев Майкла Китона, Зендайи, Сэмюэла Л. Джексона и других.

Трейлер напоминает нам о том, что «Человек-паук: Вдали от дома» выйдет на большие экраны 5 июля 2019 года – а также о том, что даже супергерои могут плохо получаться на фото в паспорте.

Напомним, что Джейка Джилленхола мы также скоро увидим в новом триллере от Netflix «Бархатная бензопила».

Фото: Sony Pictures Entertainment