Джейк Джилленхол в зоне совриска: трейлер «Бархатной бензопилы»

«Действие триллера разворачивается в мире современного искусства Лос-Анджелеса, где дорогие художники и мега-коллекционеры рискуют многим, когда талант сталкивается с бизнесом», – сообщает официальный синопсис Netflix. Одну из главных ролей в фильме исполнила звезда прошлогодней «Наследственности» Тони Коллетт, которой, по-видимому, не зря пророчили статус хоррор-иконы. Также в новинке засветился Джон Малкович, сыгравший в вирусном хите Netflix «Птичий короб».

Судя по трейлеру, герой Джилленхола с окончательно расшатанными нервами начинает подозревать, что в картины популярного художника вселились духи. Обезьянки – да-да, рисованные обезьянки – нападают на одну из жертв, выбравшись из полотна: выглядит это как B-movie по мотивам рассказа Стивена Кинга «Дорожный ужас прет на север», но мы не можем заподозрить Джилленхола в неудачном выборе: учитывая, кто снял фильм и кто его спродюсировал (продюсер Дженнифер Фокс имеет в своем портфолио такие триллеры, как «Помутнение» и «Что-то не так с Кевином»), нас вполне может ожидать приятный сюрприз.

А о том, что смотреть на этой неделе в украинских кинотеатрах, мы рассказывали в нашей постоянной рубрике.

Фото: Netflix